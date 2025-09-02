“Todavía cuesta creerlo”: La estremecedora despedida de los primos Grimalt a su fallecido entrenador Paulao

El repentino fallecimiento de Paulao, el head coach del vóleibol playa chileno, remeció a todo el ambiente deportivo nacional. El destacado entrenador brasileño murió este lunes a los 56 años.

La noticia fue un duro golpe para los primos Esteban y Marco Grimalt, quienes deben buena parte de su desarrollo profesional a las enseñanzas del técnico, quien es considerado uno de los más grandes exponentes de la disciplina de todos los tiempos.

Este martes, los primos publicaron un sentido posteo en sus redes sociales, donde se despidieron de su mentor. “Todavía cuesta creerlo. Duele... Se fue un maestro, un líder. Se fue Paulao”, comienza diciendo el escrito.

“No sólo nos enseñaste a competir… Nos enseñaste a creer, a luchar con humildad, a trabajar con alegría. Nos enseñaste que el volley era más que un deporte: era pasión, entrega, equipo, familia. Contigo compartimos las victorias más lindas, las derrotas más duras y los entrenamientos más intensos. Pero sobre todo, compartimos la vida", manifestaron.

Una huella imborrable

En ese contexto, le agradecieron por la confianza depositada en sus carreras, llegando a participar en los Juegos Olímpicos de Río, Tokio y París, además de llegar al top ten en el circuito: “Gracias por confiar en nosotros cuando éramos sólo un par de cabros con sueños grandes. Gracias por empujarnos, por retarnos, por abrazarnos. Gracias por dejar en Chile una huella imborrable, de esas que no se borran con el viento ni con el tiempo”.

La estremecedora despedida culmina con esperanza. “Hoy, la arena te extraña. Nosotros también. Nos toca seguir jugando con el corazón en alto, como tú nos enseñaste. Tu legado no se va. Vive en cada punto, en cada salto, en cada grito de equipo. Te llevamos con nosotros. Para siempre. Hasta siempre, Paulao”.