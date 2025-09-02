Luto en el vóleibol playa: fallece Paulao, head coach de la selección chilena.

El vóleibol playa en Chile está de luto. Falleció Paulao, el head coach de la selección chilena. La noticia fue confirmada por la Federación de Vóleibol de Chile.

“Con profunda tristeza, la Federación de Vóleibol de Chile informa el sensible fallecimiento de Paulo Roberto Moreira da Costa, ‘Paulao’ (Q.E.P.D.), head coach de la selección nacional de vóleibol playa y formador clave en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país”, dieron a conocer a través de un comunicado.

“Como jugador y entrenador, Paulao dedicó su vida al vóleibol de playa, alcanzando hitos históricos y dejando una huella imborrable en Chile y el mundo. Bajo su liderazgo, nuestra selección conquistó títulos sudamericanos, logros panamericanos y una clasificación olímpica que marcaron un antes y un después en la historia del vóley chileno”, complementaron en Fevochi.

El organismo destacó también la personalidad del fallecido entrenador. “Más allá de los triunfos, será recordado por su pasión, compromiso y calidez humana, que inspiraron a generaciones de deportistas. La Federación de Vóleibol de Chile acompaña en este doloroso momento a su familia, amigos, alumnos y a toda la comunidad deportiva”, cierran.

Por su parte, el Comité Olímpico Chileno también lamentó la pérdida. “Nuestros pensamientos están con sus familiares y amigos, especialmente con la Federación de Vóleibol de Chile y sus dirigidos del Vóleibol Playa”, señalan desde el COCH y el Team Chile.

“Paulao llegó a trabajar al país en 2018 y dirigió a nuestros Primos Grimalt en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, obteniendo los mejores resultados de la historia para nuestro país en la disciplina. Además de las participaciones olímpicas, destacan las múltiples medallas sudamericanas y las preseas panamericanas (histórico oro en Lima 2019 y el bronce en Santiago 2023). Recordaremos por siempre tu calidad humana, profesionalismo y buen humor”, remarcan.