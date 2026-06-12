Schalper cuestiona a Boric por cobros del CAE y apunta que “mucha gente dejó de pagar porque él hizo una promesa que no cumplió”

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó duramente al exPresidente Gabriel Boric, a raíz de las críticas que realizó ante los cobros y embargos realizados a los deudores del CAE.

“Lo del presidente Boric es una desfachatez sin precedentes”, señaló Schalper en conversación con Radio Agricultura, apuntando que “mucha gente dejó de pagar el CAE porque él hizo una promesa de condonación que no cumplió”.

En conversación con Radio Agricultura, es que Schalper abordó los cuestionamientos que ha realizado Boric a través de redes sociales, señalando que “a mí me parece impresentable que el presidente Boric estando en una posición de expresidente, que siempre hemos valorado que son cargos que incluso reciben aportes por parte del Estado de Chile en la medida que están ocupados de poderes de Estado. La verdad que los tuits a distancia no tienen nada que ver con las tareas de Estado”.

“Espero que el presidente Boric entienda que en esa posición de expresidente más que ser un comentarista de la coyuntura a lo que está llamado es ser alguien que aporta el bien de Chile”, añadió.

En la misma línea, respecto a los cobros del CAE, sostuvo que “que hoy día se posicione como comentarista de esa situación, a mí me parece que hay que tener mucha personalidad”.

El diputado también se refirió a los cobros realizados, señalando que no se le debería embargar la totalidad de los ingresos a las personas.

“Evidentemente dejar a una persona en la medida en que tú le embargas la totalidad de sus ingresos, la totalidad de su cuenta bancaria, sin capacidad de hacer frente a sus gastos corrientes, pagos de arriendo, pagos de colegio, gastos de salud, evidentemente no puede ser parte de nuestro inventario”, mencionó.

Asimismo, detalló que “yo lo que digo es, presidente Boric, un poquito más de pudor, y en segundo lugar, en lo que a nosotros respecta, cobrar, hacer valer la cobranza, pero tener empatía respecto a aquellos casos que no es que no quieran pagar, sino que probablemente les complica”.

Acusación constitucional contra el exministro Grau

En la ocasión, el diputado también abordó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalando que ante las “distintas miradas dentro del comité” decidieron dar libertad de acción.

“Hay personas que han planteado que están a favor, otras que han planteado que están con dudas, y otras que ya han declarado abiertamente que están en contra", añadió.

Asimismo, respecto a la presentación de la acusación y los cuestionamientos que han surgido al respecto señaló que “cuando uno está en el Gobierno, uno tiene que evaluar todas las acciones que uno hace en el manto de ver esto colabora o no colabora a la acción del gobierno. Es el primer criterio, especialmente cuando estamos en un momento desafiante”.

“Y lo segundo, yo considero tan importante que el país abandone la lógica del uso indiscriminado de las acusaciones constitucionales, como esta”, agregó apuntando que “un país enfrentado en acusaciones constitucionales, es un país que hasta termina con el tema de su clasificación de riesgo. Entonces, hay que ser súper cuidadoso, súper cuidadoso en esto, y en esa vereda me paro”.

“No significa que yo tome posición en una u otra dirección, sino que significa invitarnos a todos a la prudencia y a la reflexión”, agregó.