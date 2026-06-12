“Es una mala estrategia”: alcalde Palacios acusa que hay “desconfianza” por parte del gobierno hacia los municipios

Sin acuerdos terminó la reunión que este jueves concretó el Ministerio de Hacienda con un grupo de los alcaldes de las comunas más afectadas por la propuesta de La Moneda de eximir el pago de contribuciones a los adultos mayores.

“Es la primera reunión formal que tenemos con Hacienda. El ministro Jorge Quiroz nos invitó básicamente para escuchar nuestras posiciones”, señaló en diálogo con Radio Universidad de Chile el alcalde de La Reina, y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, quien asistió a la cita.

Si bien, el jefe comunal valoró que desde Ejecutivo se mostrara disposición para “desarrollar una estrategia de gradualidad”, acusó que aún existiría “desconfianza” por parte del gobierno hacia los municipios.

“Voy a ser súper sincero. Yo creo que hay una muy mala imagen por parte del gobierno de las administraciones municipales. Creen, en parte, que hay mucha corrupción dentro de los municipios y creen que los municipios son mal administrados en términos generales. Entonces hay mucha desconfianza en trabajar con los municipios. Esto por parte del gobierno y por parte del Congreso", sostuvo.

En ese sentido, el alcalde aseguró que les ha costado “mucho” sentarse a la mesa a conversar sobre distintos temas.

Respecto a la labor en las municipalidades, el líder del gremio afirmó que en los años que lleva ejerciendo su rol se ha “dado cuenta que el trabajo, que el esfuerzo, que el corazón que le pone cada uno de los alcaldes a la administración de sus territorios es brutal”.

“Con muchos problemas hacemos mucho. Hemos avanzado pese a que todo el tiempo nos están poniendo trabas para poder hacer nuestra pega. Nosotros buscamos la forma de entregarle beneficios a nuestros vecinos y sacar nuestra administración adelante”, aseveró.

En ese sentido, planteó que la comunicación con el Ejecutivo y el Congreso es "un tema que hay que resolver. Nosotros efectivamente tenemos que sentarnos más en la mesa a conversar con el Ejecutivo, con el Congreso también, lo hemos manifestado, lo he manifestado en el gobierno de Gabriel Boric, lo estoy manifestando ahora en este gobierno".

Si bien, reconoció que en esta administración ha “notado un poco más de apertura”, aseguró que “todavía está esta desconfianza”.

"Por parte de nosotros está toda la disposición. Y yo creo que si es que logramos una conversación más fluida y si es que ellos llegan con los temas antes, sería espectacular", sostuvo.

A modo de ejemplo, Palacios señaló que ha mantenido reuniones con ministros donde no lo dejan hablar, sino que solo le “notifican cosas”. “Ese no es el ánimo”, lanzó.