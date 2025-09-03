SUSCRÍBETE
La desconocida intervención de Aníbal Mosa tras los insultos de Javier Correa a Michael Clark

El presidente de Colo Colo escuchó los descargos del timonel azul, justo después de la fuerte disputa que sostuvo con el delantero del Cacique.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
Fotos: Photosport.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile marcó un partido caliente. Al término del duelo en el que el Cacique se impuso por 1-0 a los azules en el estadio Monumental, Javier Correa protagonizó una acalorada discusión con un hincha del elenco universitario.

La situación tuvo lugar en la zona mixta del recinto de Macul. Cuando el delantero argentino se retiraba de los camarines, un fanático laico lo encaró y comenzó a gritarle diversos improperios. El transandino, lejos de apartar la mirada, se devolvió para responderle, pero fue detenido por diversas personas para evitar que el problema escalara a mayores. Minutos más tarde se conoció que el seguidor de los azules era primo de Víctor Felipe Méndez. Sí, del jugador que defiende la camiseta de los albos.

Pero la insólita situación no terminó ahí. Instantes posteriores, Correa siguió cruzándose con personalidades de la U, llegando a insultar duramente a Michael Clark, presidente de Azul Azul. “Me dijo garabatos muy feos, espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, aseguró el timonel estudiantil.

De acuerdo a los presentes en el lugar, el exatacante de Estudiantes de La Plata habría realizado un ácido comentario en contra del directivo, haciendo referencia a la tragedia que sufrió la parcialidad del Chuncho en Avellaneda: “Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta”.

La situación descolocó a Michael Clark. El timonel de Azul Azul, según revelan testigos, se quedó en silencio. No reaccionó. “Se quedó sorprendido, no esperaba esa respuesta. Fue muy agresivo Correa”, dice otro de los presentes.

Los minutos transcurrieron y Clark hizo sentir su molestia. Más cuando el propio futbolista, en una conferencia de prensa previa al cotejo, había lanzado duros dardos contra los azules. Por lo mismo, aprovechó la oportunidad para descargarse con Aníbal Mosa, el presidente de Colo Colo, con quien se cruzó en zona mixta.

Clark le pidió un minuto al empresario de Blanco y Negro, quien no tenía antecedentes de lo ocurrido. Le detalló la situación ocurrida y le aseguró que no aceptaría esas faltas de respeto. Mosa, sorprendido, le pidió unos minutos para ir a buscar a Correa en el afán de aclarar la situación y que se le ofrecieran las disculpas pertinentes. Sin embargo, más allá de la buena intención de la cabeza del Cacique, nunca regresó con el delantero.

La U denunciará

A partir de esto, desde la gerencia de la U no planean quedarse de brazos cruzados. Es más, van a ir a la carga con una nueva protesta. Y es que según pudo averiguar El Deportivo, la concesionaria presentará una denuncia al Tribunal de Discplina de la ANFP por los dichos del ariete, buscando una sanción ejemplificadora.

Cabe recordar que dentro de la semana, Correa ya había dado que hablar por una disputa con Marcelo Díaz, por un gesto de Carepato en una conferencia de prensa. “Después hablamos de paz, después hablamos de que tenemos que ser ejemplos. Después dicen ser diferentes, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron. Yo lo he tenido enfrente y no me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo de acá está bárbaro. Después, cuando está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos, tiene que decir las cosas", sostuvo el argentino, al momento de calentar la previa del partido más tradicional del fútbol chileno.

