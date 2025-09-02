SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Gobierno de Buenos Aires prohíbe ingreso a sus estadios a hinchas de la U hasta 2028

Tras analizar los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente, hacer un par de semanas, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la gobernación porteña realizó un duro fallo contra los simpatizantes del club azul.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Hinchas de la U no podrán entrar a estadios de Buenos Aires hasta 2028. FOTO: Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Aunque la Conmebol aún no falla sobre el tema deportivo, los incidentes ocurridos el 20 de agosto en Avellaneda ya tiene una dura sanción para los hinchas de Universidad de Chile.

En el inicio de la segunda parte del partido entre la U en casa de Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, desórdenes que comenzaron en la parcialidad visitante desataron una ola de violencia que recorrió el planeta y que, finalmente, tuvo a los simpatizantes nacionales como principales víctimas.

Así se lee en el documento emitido por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte del Gobierno de Buenos Aires al que tuvo acceso El Deportivo, donde se describen los hechos.

“Antes del inicio del encuentro, las cámaras del estadio registraron a un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile incinerando una butaca plástica, hecho que se extinguió de manera natural a los pocos minutos. Que, al momento del ingreso al campo de juego del equipo local, simpatizantes del Club Universidad de Chile comenzaron a arrojar diversos elementos de pequeño porte desde la tribuna “Sur Alta” hacia la tribuna “Sur Baja”, donde se encontraban ubicados simpatizantes del Club Atlético Independiente, generando un clima de hostilidad entre ambas parcialidades”, se lee en la resolución del gobierno porteño.

Asimismo, agrega que “en un primer momento, los objetos arrojados fueron de menor entidad —como monedas u otros de reducido porte—, pero posteriormente se trató de objetos de considerable magnitud y peligrosidad, lo que evidenció un agravamiento sustancial de la conducta desplegada por la parcialidad visitante y un incremento significativo del riesgo para la integridad física de los asistentes y del personal interviniente. Que, finalmente se dispuso suspender el encuentro -luego de varios pedidos- e iniciar el operativo de desalojo, priorizando en primer término la contención de la parcialidad local y, seguidamente, el egreso escalonado de la parcialidad visitante, efectuándose detenciones puntuales de simpatizantes sindicados como presuntos provocadores de los incidentes”.

La misma comunicación oficial advierte que “se constataron severos daños en sanitarios, cañerías y diversas estructuras del estadio, lo que evidencia no solo la violencia ejercida por la parcialidad visitante, sino también el serio perjuicio ocasionado a las condiciones de seguridad del recinto deportivo. Las acciones descriptas en los párrafos precedentes pusieron en riesgo la salud de socios, simpatizantes y demás personas presentes en el estadio, lo que evidencia que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones (…) esta Agencia continúa trabajando en la identificación de simpatizantes que infringieron la normativa a los efectos de disponer prohibiciones de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente”.

Dura sanción

Tras exponer los acontecimientos, el Gobierno de Buenos Aires resolvió una dura pena par la parcialidad de los universitarios. Una estricta prohibición que impondrá a los hinchas del equipo azul para futuros encuentros internacionales en esa demarcación geográfica.

“Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistosos- en los que participe el Club Universidad de Chile de la República de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2027”, establece el fallo.

Además, explica que esta sanción se comunicará “a la División de Seguridad y Orden Público del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, y solicítese informe respecto de las personas seguidoras del Club sancionado que, en su país, tengan prohibido el ingreso a eventos deportivos por haber cometido infracciones y/o delitos”.

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileIndependienteCopa SudamericanaConmebolGobierno de Buenos Aires

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

Comisión de gobierno aprueba en general modificaciones para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa

La Misteriosa Mirada del Flamenco: de qué trata y cuáles son las fortalezas de la cinta chilena elegida para los Oscar

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Diez años después de Aylan Kurdi: la foto del niño sirio que sacudió a Europa

Ventas de autos nuevos rompen racha de cinco meses consecutivos de alzas

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Servicios

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Comisión de gobierno aprueba en general modificaciones para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa
Chile

Comisión de gobierno aprueba en general modificaciones para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

“Mina de oro azul”: investigadores afirman que las algas chilenas son el futuro de la humanidad

Ventas de autos nuevos rompen racha de cinco meses consecutivos de alzas
Negocios

Ventas de autos nuevos rompen racha de cinco meses consecutivos de alzas

Exportaciones de vino embotellado bajan en julio pero en valor suman casi US$ 1.300 millones en un año

Adiós al Grupo Security: Bice será la marca que seguirá tras la fusión con Bicecorp

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”
Tendencias

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

Gobierno de Buenos Aires prohíbe ingreso a sus estadios a hinchas de la U hasta 2028
El Deportivo

Gobierno de Buenos Aires prohíbe ingreso a sus estadios a hinchas de la U hasta 2028

Córdova le responde a Zavala por criticar la nómina de la Roja ante ausencias de Coquimbo: “Quedó afuera por rendimiento”

Arturo Vidal aborda la primera práctica de Fernando Ortiz en Colo Colo

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max
Cultura y entretención

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

La Misteriosa Mirada del Flamenco: de qué trata y cuáles son las fortalezas de la cinta chilena elegida para los Oscar

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves

Diez años después de Aylan Kurdi: la foto del niño sirio que sacudió a Europa
Mundo

Diez años después de Aylan Kurdi: la foto del niño sirio que sacudió a Europa

Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo