El Deportivo

Córdova le responde a Zavala por criticar la nómina de la Roja ante ausencias de Coquimbo: “Quedó afuera por rendimiento”

El DT no vaciló en contestar la queja del delantero, quien reprochó que no hubiera representantes del líder de la Liga de Primera en el contingente para enfrentar a Brasil y Uruguay.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Nicolás Córdova, en la conferencia previa al partido de la Roja ante Brasil. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Nicolás Córdova golpea la mesa. El técnico de la Selección no deja pasar las quejas de Coquimbo Unido por la ausencia de sus jugadores en el listado para enfrentar a Brasil y Uruguay, los últimos compromisos de las Eliminatorias, que para Chile apenas revisten el carácter de partidos por cumplir. El entrenador, eso sí, quiere aprovecharlos para comenzar a delinear una nueva generación, aunque su gestión se limitará a terminar el año. Después, será sometido a evaluación.

Las respuestas del estratega son directas y aluden al conocimiento pleno del universo de jugadores disponibles a la hora de tomar la decisión.

Nicolás Córdova le responde a Zavala, quien lideró las quejas de Coquimbo por la lista: “Quedó afuera por rendimiento”

Después del partido ante la U, el exdelantero de Colo Colo había disparado duramente contra la decisión del DT de la Roja. “Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo. No me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros, Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados", disparó.

Córdova no dudó en contestar el emplazamiento. “Estuvo fuera de tiempo esa declaración. Tengo una cantidad de argumentos para dar y puedo decir que la lista está hecha con la mejor de la fe posible con mucha altura de miras y sobre todo con una proyección que es no estar por cuarta vez afuera de un Mundial. Para tranquilidad de la gente de Coquimbo seguimos a Chandía, a Salinas a Mundaca", expresó el DT, quien en esa parte de la reflexión se centra específicamente en el exjugador de Melipilla. “Él quedó afuera por rendimiento, porque cuando estuvo acá no tuvo el rendimiento que esperaba y esto es alto rendimiento”, enfatizó.

En la mirada más general, el DT puso ejemplos para desacreditar el atisbo de teoría antipirata. “Este cuerpo técnico considera que el mejor lateral derecho que hay es Fabián Hormazábal. A nivel global vamos a estar de acuerdo que es el con mejor presente. Por el lado izquierdo tenemos a Lucas Cepeda, también a Gonzalo Tapia. Puede jugar Darío Osorio. A nuestro juicio, los dos jugadores que están siendo seguidos han sido (Francisco) Salinas y (Benjamín) Chandía. Bajo nuestros parámetros, ya tenemos jugadores que están sobre ellos”, detalló.

