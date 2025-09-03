SUSCRÍBETE
El Deportivo

Carlos Palacios habla sobre las difíciles semanas que tuvo en Boca Juniors: “Se hablaron cosas innecesarias y feas”

El volante chileno se refirió a las acusaciones de indisciplina que recibió y a la mejora en su desempeño en los últimos partidos.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos

Boca Juniors toma aire. El recién asumido Miguel Ángel Russo vivió momentos complejos luego del fracaso en el Mundial de Clubes y una larga racha sin ganar en el retorno del torneo argentino. Justo en esos difíciles días, uno de los más criticados fue Carlos Palacios, a quien los medios argentinos culparon de una indisciplina: informaron que llegó tarde a un entrenamiento por quedarse celebrando su cumpleaños el día anterior. Sin embargo, las alegrías volvieron para el elenco Xeneize, que ya suma tres victorias consecutivas, y también para la Joya, quien volvió a ser considerado y que incluso en la victoria de visita por 2-0 ante Aldosovi el domingo dio una asistencia.

En este contexto mucho más tranquilo que hace algunas semanas, Palacios habló con El Canal de Boca. Comenzó reflexionando sobre las exigencias en el club y su repunte en los últimos compromisos: “Acá te exigen ser un jugador más completo. Me he preparado para eso. Me lo han pedido y obviamente me ayudan un poco en ese tema, así que feliz por haberme recuperado y haber dado una asistencia. Me pone contento ayudar al equipo”.

Foto: Boca Juniors

“Se hablaron cosas innecesarias y feas”

Además, conversó sobre las semanas en las que fue apuntado por el mencionado acto de indisciplina: “Fueron momentos un poco difíciles, medios turbulentos, pero me siento feliz. Acá adentro me dan mucho apoyo, los compañeros me han dado consejos en los momentos complejos que he pasado, todo lo vengo manejando de forma más personal, más adentro, con mis cercanos”.

“Estoy feliz por lo que me está tocando pasar de nuevo. Se hablaron cosas innecesarias y feas, pero gracias a Dios estoy más tranquilo y disfrutando este momento. Jugar acá es maravilloso”, cerró.

Rosario en el horizonte

Tras esta racha de un empate y tres triunfos, la Joya y compañía se enfrentarán en la próxima fecha de la Primera División de visita a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre, luego de la fecha de Eliminatorias.

La misión es ganar para tener chances de meterse en el liderato del Grupo A del torneo, en donde marchan terceros con 12 puntos, a dos de Barracas Central, el puntero.

