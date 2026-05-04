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    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana hubo once homicidios, tres menos que en 2025

    Según el reporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en lo que va del año las víctimas de este delito ya suman 317, 13,9% menos que el año pasado a la misma fecha.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Homicidio - Imagen referencial. PDI Valparaíso

    Este lunes la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) entregó el cuarto reporte semanal de homicidios. Así, se completa un mes desde que la subsecretaria Ana Victoria Quitana anunciara la entrega de la cifra preliminar de víctimas de homicidios todas las semanas.

    En este reporte, según dio a conocer el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la institución, durante la semana del 26 de abril y el 3 de mayo a las 23:59 horas, se registraron 11 víctimas. La cifra representa tres fallecidos menos que la misma semana de 2025, cuando hubo 14 decesos a causa de este ilícito.

    Respecto a la semana anterior, hubo nueve casos menos, ya que durante esos días se registraron 21 fallecidos. Sin embargo, la tendencia entre ambas semanas es igual a lo ocurrido durante el año pasado.

    En el mismo reporte, según el CPHDV, en lo que va del año hay 317 víctimas de homicidios, lo que representa una disminución de un 13,9% en relación al mismo periodo del 2025. Mientras que desde que asumió el gobierno, el 11 de marzo, se han registrado 12 casos menos.

    Las estadísticas entregadas por la SPD, según explicaron a través del comunicado oficial, “corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.

    “Por lo mismo, estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación, ya sea por la reclasificación de estos u otros hechos durante la investigación, así como por la incorporación de otras instituciones no incluidas en este reporte inicial, como el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil”, concluye el reporte.

    Más sobre:HomicidiosSeguridadMinisterio de SeguridadReporte semanal de homicidiosReporte de seguridad

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