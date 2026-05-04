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    El día en que Neil Tennant de Pet Shop Boys vio a los Sex Pistols: “Johnny Rotten un auténtico demente”

    Muchos años antes de integrar el afamado duo, Neil Tennant era un entusiasta de la música. En abril de 1976, hace medio siglo, vio por primera vez al grupo ícono del punk. Vivió una noche intensa e incluso escribió una carta a NME. "¿Cómo crean los Pistols su ambiente cuando su música ha fallado? Golpeando a un miembro del público".

    Por 
    Equipo de Culto

    Muchos son quienes aseguran haber visto a los Sex Pistols para luego formar una banda; le sucedió a Ian Curtis, a Mick Hucknall e incluso, a Neil Tennant, por entonces un joven entusiasta de la música que años después será fundador de Pet Shop Boys.

    El mismo Tennant recordó el suceso en una publicación en la cuenta de Instagram del dúo que esta temporada descolló en el Festival de Viña. “Hoy hace 50 años fui con mi amigo Eric Watson a un concierto de un nuevo grupo de rock llamado Sex Pistols en el pub Nashville de West Kensington. Los Pistols fueron impresionantes; me recordaron un poco a los @ramones, cuyo primer disco había escuchado”.

    Según la referencia de Tennant, el show ocurrió el 23 de abril de 1976, en el Nashville Rooms de Londres. Ocasión en que también tocaron The 101ers, grupo en el que participaba Joe Strummer, futuro vocalista y guitarrista de The Clash.

    Y el show fue intenso. Tennant recordaba un seceso. “En un incidente horrible, un miembro del público fue agredido por un amigo del grupo. Eric y yo salimos del concierto atónitos y escribí una carta a la revista @nmemagazine al respecto. Para mi sorpresa, la NME publicó mi carta como una pequeña noticia (ver segunda diapositiva) con una foto de Joe Stevens”.

    En la carta, también publicada por Tennant, describe a los Pistols como “tres estudiantes de arte de clase media, agradables y decentes”, en relación a Steve Jones, Paul Cook, Glen Matlock “y un auténtico demente, Johnny Rotten”.

    Y en su descripción del show, Tennant, no se ahorró palabras. “Johnny no tenía el corazón puesto en la música. Su falta de interés se reflejó naturalmente en el público, que, decepcionado, no reaccionaba lo suficiente a la banda. Entonces, ¿cómo crean los Pistols su ambiente cuando su música ha fallado? Golpeando a un miembro del público. ¿De qué otra manera?”.

    En su relato, detalla que en un momento surgió una pelea entre dos chicas en el público. Entre los puñetazos y empujones, el novio de una de ellas fue agredido por miembros de la banda y sus amigos. “El señor Rotten se une a la pelea y le da unas cuantas patadas a la víctima”, detalló Tennant con la frialdad del reportero. “Se ríe a carcajadas, mira con lascivia, los amplificadores están a todo volumen. Está satisfecho. Los Pistols terminan otro acto inolvidable.”

    Más sobre:Neil TennantSex PistolsPet Shop BoysMúsicaMúsica Culto

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