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    Operativos contra el crimen organizado en Arica culminan con 11 detenidos y más de 130 kilos de droga incautada

    El despliegue policial permitió la incautación de 128,3 kilos de marihuana y 8,7 kilos de ketamina. Además, se incautó un fusil, seis pistolas de alta potencia y más de 600 proyectiles.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Carabineros dio cuenta de una serie de operativos liderados por el equipo especializado del OS7 y la Fiscalía regional, que culminaron con la detención de once personas y la incautación de más de 130 kilos de drogas.

    Desde la institución uniformada explicaron que se intervinieron diversos focos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en la región. Los operativos estaban enmarcados en los planes “Escudo en Ruta” y “Barrera Norte”.

    El jefe de Zona, general Álvaro Martínez Vega, señaló que el procedimiento de mayor impacto se gestó tras una investigación que incluyó vigilancia y que culminó con el allanamiento de cuatro inmuebles, logrando la captura de dos ciudadanos chilenos con antecedentes penales.

    Dicho operativo fue apoyado por el GOPE y personal de Control de Orden Público, y culminó con la incautación de 128 kilos de marihuana y un arsenal compuesto por un fusil de 9 mm, cinco pistolas de diversas marcas (Norinco, Browning, CZ) y cerca de 600 municiones de distintos calibres.

    Además, se decomisaron más de 62 millones de pesos en efectivo, vehículo y equipamiento táctico como placas antibalas y cascos de mimetismo. Por su parte, el equipo del OS9 decomisó 1.200 kilos de cobre trenzado tipo “catenarias”.

    Los dos imputados por este caso fueron formalizados por la Fiscalía de Arica. Ambos quedaron en prisión preventiva.

    En paralelo a esta investigación, se desplegó un equipo de funcionarios en varios puntos de la región, lo que permitió detectar a varios “burreros” que intentaban trasladar droga hacia el sur del país.

    En detalle, se detuvo a siete personas (chilenos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos) que trasladaban ketamina adosada. En total, se retiraron de circulación más de 8,7 kilos de esta droga. Entre los detenidos figura un sujeto con una orden de aprehensión vigente por conducción en estado de ebriedad.

    En otro operativo, Carabineros detuvo a dos mujeres que intentaron ocultar una pistola Browning calibre 380 en una fiscalización a un vehículo particular. Tras la inspección, se constató que el arma tenía su número de serie borrado y mantenía grabado en su corredera el escudo del Ejército del Perú, lo que abrió nuevas aristas investigativas sobre el origen del armamento.

    Todos los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Arica para su formalización por tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

    El fiscal regional Mario Carrera, destacó que “este procedimiento es el resultado de una investigación previa entre Carabineros y la Fiscalía, con diversas técnicas de investigación e, incluso, la participación de un agente encubierto, lo que devela la gran preparación, tanto en tiempo como en técnicas investigativas. Estas seis armas debemos, ahora, periciarlas para ver si han tenido participación en algún otro delito”, expresó.

    Más sobre:PolicialOperativoAricaDrogasArmas

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