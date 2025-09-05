SUSCRÍBETE
El Deportivo

El palo de Gabriel Suazo a Ricardo Gareca y la comparación con Nicolás Córdova tras la derrota de la Roja en el Maracaná

El capitán de la Selección evitó profundizar en el proceso del DT transandino, pero realizó una comparativa con el técnico chileno.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El palo de Gabriel Suazo a Ricardo Gareca y la comparación con Nicolás Córdova tras la derrota de la Roja en el Maracaná. . Por Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

Nicolás Córdova va sumando respaldos en la Selección. El técnico de la Roja ha sido elogiado por sus dirigidos. Ahora, tras la goleada que recibió Chile ante Brasil, Gabriel Suazo se refirió a los días de trabajo. Y lo hizo con una mención a Ricardo Gareca.

“Del técnico anterior no me refiero, sí al de ahora. Son métodos distintos de entrenamiento. Una idea distinta que en pocos días le entendimos, le pudimos pillar lo que quería transmitirnos para entregarlo en la cancha”, lanzó el capitán de la selección chilena.

“Frente a un rival complicado, en su casa, con jugadores que recién nos estamos conociendo nos plantamos bien. Por momentos pudimos quitarles el balón”, añadió.

En esa línea, el carrilero destacó la entereza de sus compañeros. “Sabíamos que cuando venimos a jugar acá ha sido difícil, pero aun así intentamos hacer lo que trabajamos, por momentos pudimos. Me quedo con la entrega del equipo”, dijo.

Suazo se vio superado en el duelo ante Brasil. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

“Intentamos presionar balones en campo rival. Pudimos tener posesión en campo rival y nos hicieron gol cuando saltaban esa presión. Me quedo con esa parte positiva”, complementó.

Claro que también mostró autocrítica con el desempeño. “El segundo gol llega en un momento bueno nuestro en el partido. La gente les gritaba que no podían recuperarla. Saltan la presión y en dos o tres pases te llegan abajo del arco, te hacen saber si fallas. Esa experiencia nos servirá para volver a competir”, cerró.

Por su parte, Córdova reconoció la distancia que hay entre los planteles. “Enfrentábamos a un rival que es potencia. Este equipo tiene la obligación de pelear por finales mundiales. Técnicamente, a nivel de velocidad y físico, están por sobre nosotros. Debemos trabajar mucho para equiparar como lo hicimos hace algunos años. Hay mucho trabajo por hacer. Estoy contento por los chicos que debutaron. Son jugadores que hay que proyectar”, dijo el DT.

“El plan de partido se cumplió. Había que tratar de cerrar los espacios. Las veces que salimos, como en el primer gol, hubo una salida tardía y sale el gol. En este tipo de partidos no te puedes equivocar. A este nivel, entienden de espacios y movimientos corporales. Tienes que hacer el partido perfecto”, agregó.

