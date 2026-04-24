Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Ángel Cerna Rojas, funcionario de Carabineros dado de baja este viernes, que fue imputado como autor de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.

Cerna y otros seis compañeros de la institución fueron dados de baja por su responsabilidad en la muerte de María Alejandra Flores Rodríguez.

La joven de 20 años, de nacionalidad colombiana, iba como pasajera en un servicio de aplicación y salió eyectada cuando un vehículo conducido por Cerna no respetó un semáforo y chocó el automóvil en el que ella viajaba en la intersección de Tarapacá con San Francisco, pasadas las 3.00 horas de este viernes 24 de abril.

El exuniformado y sus colegas escaparon del lugar sin dar auxilio a la víctima.

Cámaras de seguridad los captaron en su huida y cuando algunos de ellos regresaron al automóvil para sacar pertenencias.

El imputado, de 22 años, funcionario de la 4° Comisaría de Santiago, quiso encubrir el choque denunciando el robo del automóvil en una unidad de San Miguel.

Tras su detención, el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari, explicó que en la colisión que protagonizó el grupo de uniformados “una pasajera de un conductor de Uber, sale eyectada por la ventana a producto de este choque”.

La joven fue llevada al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, recinto en el que se constató su deceso horas más tarde.

En declaraciones a 24 Horas de TVN, el joven que conducía el vehículo de aplicación explicó lo ocurrido.

“Obviamente pasé en verde y vienen estos chicos, estos delincuentes y me chocan de forma fuerte, pasando en rojo y me doy como tres vueltas. La chica sale disparada”, contó.

El grupo de exuniformados, siete en total, había estado festejando un cumpleaños y venía de un local nocturno capitalino.

Consultado por lo ocurrido en una actividad, el Presidente José Antonio Kast condenó el proceder de los ahora exuniformados.

“Nadie tiene derecho a poner en riesgo la vida de otra persona. Todos estamos conscientes de que alguien que bebe alcohol o consume drogas no puede manejar. Y mayor responsabilidad tendrá aquel que tiene que hacer cumplir la ley, si es que la infringió, en este caso, un carabinero”, manifestó.