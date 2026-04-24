SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”

    El Ingeniero se mostró contrariado, pese a la igualdad conseguida por Héctor Bellerín. “Al final del torneo veremos si este punto es positivo”, explicó el técnico chileno.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini lamentó que Betis no ganara a Real Madrid.

    El agónico empate de Betis ante Real Madrid no dejó del todo satisfecho al técnico de los sevillanos, el chileno Manuel Pellegrini. Pese a ello, el punto permite a los verdiblancos seguir en la lucha por las copas europeas, además de confirmar el repunte del equipo en un momento complicado.

    “La afición no ha dudado nunca de este equipo. La derrota en la que nos eliminaron en la Europa League muy muy dolorosa para todos, pero esa amargura dura un par de días. El mérito de este equipo es no dejar LaLiga botada, es una escuadra que ha seguido peleando por cosas importantes. Estamos en esa situación y la afición lo captó. El equipo está metido como siempre”, advirtió el Ingeniero en conferencia de prensa.

    A pesar del desahogo tras la paridad conseguida por Héctor Bellerín, el DT santiaguino no dejó pasar la ocasión para advertir que sus dirigidos lucharon por un mejor resultado ante el gigante capitalino.

    “El empate dejó un buen sabor de boca, pero por lo que hicimos los 90 minutos merecíamos el triunfo ante Real Madrid, su arquero fue la figura. Lunin atajó un par de balones, lo menos que debíamos obtener era ese punto. Nos deja satisfechos por la importancia del rival y la manera en la que conseguimos este resultado”, afirmó Pellegrini.

    Consultado sobre la polémica y los reclamos del entrenador rival Álvaro Arbeloa en la jugada del gol bético, el chileno contestó que “los dos jugadores se manotean y uno se deja caer como si lo hubieran botado, son jugadas normales del partido. Lo vuelvo a decir, lo menos que esperábamos era el empate”.

    El balance

    A cinco fechas del final de la competición, el cuadro más popular de la capital andaluza se mantendrá en la quinta posición, pase lo que pase. Posición que, de acuerdo con las normas de la UEFA, podría asegurar la presencia en la próxima Champions League.

    “En esta recta final todos los puntos son bienvenidos, se evalúa mejor por la jerarquía del adversario, en este caso el Madrid. Nos quedan cinco partidos, tres de ellos en casa, debemos luchar para mantenernos en el quinto puesto. Al final del campeonato veremos si este punto es bueno, también como termina el resto de los competidores”, reconoció Pellegrini.

    Asimismo, agregó que “en temporadas anteriores, con 59 puntos lograbas el sexto puesto para llegar a copas europeas, tal vez ahora sea con 58. Sin embargo, todo depende de lo que hagan los rivales que están en esta misma lucha contra nosotros”.

    Requerido sobre la recuperación de Francisco Alarcón, el Ingeniero respondió que “nada en Isco es casualidad, tiene esa capacidad para poner balones con ventajas, pese que se está recuperando de dos largas lesiones, pero siempre influye su presencia. Antes de su ingreso ya merecíamos el empate. Prueba de ello es que el arquero Lunin fue el mejor del Madrid”.

    Más sobre:FútbolLaLigaManuel PellegriniReal MadridBetis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    Irán desmiente que esté previsto un encuentro con EE.UU. en Islamabad

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    Estiman que EE.UU. ha gastado al menos 4.700 millones de dólares en ataques en América Latina

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Lo más leído

    1.
    La respuesta de Italia a la propuesta de Estados Unidos para que la Azzurra tome el cupo de Irán en el Mundial

    La respuesta de Italia a la propuesta de Estados Unidos para que la Azzurra tome el cupo de Irán en el Mundial

    2.
    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    3.
    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    4.
    Estudio internacional pone a dos jugadores chilenos entre los más valiosos de la competición argentina

    Estudio internacional pone a dos jugadores chilenos entre los más valiosos de la competición argentina

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”
    Chile

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

    Senador Sergio Gahona y reforma al sistema de licencias médicas: “Vamos a tener presiones y seguramente ‘funas’ de los gremios”

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global
    Negocios

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad
    Tendencias

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”
    El Deportivo

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”

    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns
    Cultura y entretención

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns

    Bank of America, Duoc UC y MAVI UC presentan el resultado de la restauración del mural “La Debutante” de Roberto Matta

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Irán desmiente que esté previsto un encuentro con EE.UU. en Islamabad
    Mundo

    Irán desmiente que esté previsto un encuentro con EE.UU. en Islamabad

    Estiman que EE.UU. ha gastado al menos 4.700 millones de dólares en ataques en América Latina

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido
    Paula

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad