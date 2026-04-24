La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”

El agónico empate de Betis ante Real Madrid no dejó del todo satisfecho al técnico de los sevillanos, el chileno Manuel Pellegrini. Pese a ello, el punto permite a los verdiblancos seguir en la lucha por las copas europeas, además de confirmar el repunte del equipo en un momento complicado.

“La afición no ha dudado nunca de este equipo. La derrota en la que nos eliminaron en la Europa League muy muy dolorosa para todos, pero esa amargura dura un par de días. El mérito de este equipo es no dejar LaLiga botada, es una escuadra que ha seguido peleando por cosas importantes. Estamos en esa situación y la afición lo captó. El equipo está metido como siempre”, advirtió el Ingeniero en conferencia de prensa.

A pesar del desahogo tras la paridad conseguida por Héctor Bellerín, el DT santiaguino no dejó pasar la ocasión para advertir que sus dirigidos lucharon por un mejor resultado ante el gigante capitalino.

“El empate dejó un buen sabor de boca, pero por lo que hicimos los 90 minutos merecíamos el triunfo ante Real Madrid, su arquero fue la figura. Lunin atajó un par de balones, lo menos que debíamos obtener era ese punto. Nos deja satisfechos por la importancia del rival y la manera en la que conseguimos este resultado”, afirmó Pellegrini.

Consultado sobre la polémica y los reclamos del entrenador rival Álvaro Arbeloa en la jugada del gol bético, el chileno contestó que “los dos jugadores se manotean y uno se deja caer como si lo hubieran botado, son jugadas normales del partido. Lo vuelvo a decir, lo menos que esperábamos era el empate”.

El balance

A cinco fechas del final de la competición, el cuadro más popular de la capital andaluza se mantendrá en la quinta posición, pase lo que pase. Posición que, de acuerdo con las normas de la UEFA, podría asegurar la presencia en la próxima Champions League.

“En esta recta final todos los puntos son bienvenidos, se evalúa mejor por la jerarquía del adversario, en este caso el Madrid. Nos quedan cinco partidos, tres de ellos en casa, debemos luchar para mantenernos en el quinto puesto. Al final del campeonato veremos si este punto es bueno, también como termina el resto de los competidores”, reconoció Pellegrini.

Asimismo, agregó que “en temporadas anteriores, con 59 puntos lograbas el sexto puesto para llegar a copas europeas, tal vez ahora sea con 58. Sin embargo, todo depende de lo que hagan los rivales que están en esta misma lucha contra nosotros”.

Requerido sobre la recuperación de Francisco Alarcón, el Ingeniero respondió que “nada en Isco es casualidad, tiene esa capacidad para poner balones con ventajas, pese que se está recuperando de dos largas lesiones, pero siempre influye su presencia. Antes de su ingreso ya merecíamos el empate. Prueba de ello es que el arquero Lunin fue el mejor del Madrid”.