    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    A finales del año pasado, el Ingeniero acordó extender su contrato con los sevillanos hasta junio de 2027, justo antes de un eventual inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas. El Deportivo recabó las condiciones de este nuevo vínculo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en medio de las celebraciones del título de la Copa del Rey de 2022. Foto: @C1audioBravo/Twitter.

    Manuel Pellegrini se eterniza en el Betis. En noviembre pasado, mientras dirige su sexta temporada en el equipo sevillano, el entrenador chileno llegó a un acuerdo para extender su contrato con el club hasta el 30 de junio de 2027.

    Después de meses de conversaciones, la directiva verdiblanca finalmente consiguió el sí del Ingeniero. Una negociación que, de ninguna manera, fue fácil para los andaluces, mientras el equipo goza la mejor época de su centenaria historia.

    Uno de los objetivos de la institución de las Trece Barras era, incluso, llegar a un acuerdo para que el Ingeniero se quedara hasta junio de 2028. Sin embargo, esa intención no estaba en la frecuencia del profesional chileno, quien renovó su vínculo con un ojo puesto en el futuro de la selección chilena. Lo que ocurra después de esa fecha depende exclusivamente del proyecto deportivo que esté dispuesto a ofrecer la selección nacional.

    “A Manuel Pellegrini entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile y ha tenido más de contacto. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente, porque sabe que tiene una deuda futbolística con el país. Está la posibilidad de terminar su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja. Antes de renovar, existía un 50% de opciones de que se decidiera por la selección de su país”, aseguran cercanos al entrenador a El Deportivo.

    Las condiciones

    Contrato que establece una serie de detalles, entre ellos el salario del entrenador. De acuerdo con medios locales, en este nuevo compromiso, el DT santiaguino mantendrá los honorarios que recibe actualmente en la escuadra andaluza, alrededor de 7 millones de dólares por temporada.

    Al margen de esa cifra, el vínculo establece bonificaciones por objetivos alcanzados, entre ellos el hecho de clasificar a los andaluces a la Champions League, después de 21 años. Además del pago del resto de su cuerpo técnico, lo que eleva la cifra a US$ 12,8, como relata el mismo medio.

    No solo eso, ya que la alcanzable certeza del adiestrador para ponerse el buzo de la Roja fue un argumento que dominó las conversaciones para lograr este nuevo acuerdo con los béticos. Lo cierto es que está la coyuntura del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, el segundo semestre de ese mismo año, fue uno de los argumentos para que la firma fuera solo hasta 2027.

    Es más, según se enteró El Deportivo, el contrato establece una cláusula de salida que permite a Pellegrini marcharse a la selección chilena una vez concluida la actual temporada.

    En ese escenario, la federación nacional no deberá pagar un peso en caso de que alcance un acuerdo con el exentrenador de Real Madrid. Costo cero que contrasta con la elevada suma que tiene que cancelar cualquiera otra institución que quiera levantar al chileno, la cual quedó fijada en una cifra cercana a los 3 millones de la divisa norteamericana.

    Más sobre:FútbolManuel PellegriniBetisSelección Chilena

