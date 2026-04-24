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    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    Si bien Sonda no reportó el monto de la operación señaló que se estima que tendrá un efecto en resultados, después de impuestos, de aproximadamente $1.050.000.000 (unos US$1,17 millones).

    Por 
    Patricia San Juan
    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global.

    Sonda, la compañía de tecnología que controla la familia Navarro, anunció que vendió su participación en la empresa de software Soluciones Expertas (Solex) a Naviam South American Spa, filial en Chile de la firma británica Naviam Global Limited.

    Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía precisó que dicha participación correspondía al 50,0002% de Solex.

    Si bien Sonda no reportó el monto de la operación señaló que se estima que tendrá un efecto en resultados, después de impuestos, de aproximadamente $1.050.000.000 (unos US$1,17 millones).

    El principal negocio de Solex es la implementación de software de administración de activos.

    La compañía señaló que “esta operación es parte de la estrategia global de Sonda, la cual busca concentrar sus recursos y gestión en sus líneas de negocio estratégicas y de mayor valor para sus clientes, siendo esta desinversión un paso clave en la focalización de nuestro portafolio por industria”.

    Más temprano Sonda reportó que registró una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de $4.428,1 millones el primer trimestre, lo que representó un descenso de 14,05% frente a los tres primeros meses de 2024, pero que sus ingresos se incrementaron en 12,17% a $361.816,9 millones entre ambos periodos.

    Más sobre:SondaSolexNaviam GlobalNegocios

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