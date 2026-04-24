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    Ganancias de Sonda caen 14% en el primer trimestre del año, pero sus ingresos saltan a más de US$ 390 millones

    El resultado se explicó principalmente por aumentos en Costos Financieros, Otros Gastos y alza en el Impuesto a la Ganancia.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Caen ganancias de Sonda

    En el marco del inicio de la entrega de los resultados de empresas correspondientes al primer trimestre de 2026, Sonda reportó una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora por $4.428,1 millones, lo que representa una caída de 14,05% respecto al mismo periodo en el año 2025.

    Según el análisis razonado presentado por la empresa a la CMF, este resultado se explica por un aumento en los Costos Financieros Netos de $4.499 millones, un incremento en Otros Gastos $1.518 millones, un alza en el Gasto por Impuestos a las Ganancias de $1.128 millones, un crecimiento de Resultado Operacional por $5.911 millones y una mejora en el Resultado de Operaciones Discontinuadas.

    No obstante, la empresa tecnológica ligada a la familia Navarro logró ingresos por $ 361.816,9 millones (US$ 390,1 millones), un 12,17% superior a los $ 322.554,7 millones obtenidos a marzo de 2025.

    El análisis razonado asocia esta alza principalmente a aumentos en las categorías Digital Business, con un 4,6% ($5.697 millones), 31,4% en Digital Services ($28.930 millones), y 4,3% en Transactional Business ($4.636 millones).

    Respecto al EBITDA, este alcanzó los US$ 34,5 millones, lo que representa un incremento de 22,5% y una mejora en el resultado operacional del 42,3%, ambos respecto a igual periodo del 2025.

    “El crecimiento del Resultado Operacional y EBITDA, es consecuencia de la maduración y desarrollo de nuevos proyectos en la región, principalmente en Brasil”, explicó Sonda en un comunicado.

    José Orlandini, presidente de Sonda, y Marcelo Castiglione, gerente general (a su izquierda).

    Resultados Regionales

    Sobre los resultados obtenidos en otros países de la región, el balance también fue positivo. Destacaron la región Andina, Brasil y región Cono Sur, con crecimientos de 24,9%, 21,9% y 7,5%, respectivamente, en moneda de reporte. En tanto, Norteamérica registró una caída de 6,5%.

    Marcelo Castiglione, gerente general Corporativo de SONDA, asegura que “estos resultados reflejan la materialización de nuestra estrategia de aumentar nuestra especialización por verticales de industria y de acompañar a nuestros clientes en proyectos de alto valor para sus procesos de negocio”.

    Más sobre:Resultados de empresasSondanegociosimpuestos

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