Ganancias de Sonda caen 14% en el primer trimestre del año, pero sus ingresos saltan a más de US$ 390 millones

En el marco del inicio de la entrega de los resultados de empresas correspondientes al primer trimestre de 2026, Sonda reportó una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora por $4.428,1 millones , lo que representa una caída de 14,05% respecto al mismo periodo en el año 2025.

Según el análisis razonado presentado por la empresa a la CMF, este resultado se explica por un aumento en los Costos Financieros Netos de $4.499 millones, un incremento en Otros Gastos $1.518 millones, un alza en el Gasto por Impuestos a las Ganancias de $1.128 millones, un crecimiento de Resultado Operacional por $5.911 millones y una mejora en el Resultado de Operaciones Discontinuadas.

No obstante, la empresa tecnológica ligada a la familia Navarro logró ingresos por $ 361.816,9 millones (US$ 390,1 millones) , un 12,17% superior a los $ 322.554,7 millones obtenidos a marzo de 2025.

El análisis razonado asocia esta alza principalmente a aumentos en las categorías Digital Business, con un 4,6% ($5.697 millones), 31,4% en Digital Services ($28.930 millones), y 4,3% en Transactional Business ($4.636 millones).

Respecto al EBITDA, este alcanzó los US$ 34,5 millones, lo que representa un incremento de 22,5% y una mejora en el resultado operacional del 42,3%, ambos respecto a igual periodo del 2025.

“El crecimiento del Resultado Operacional y EBITDA, es consecuencia de la maduración y desarrollo de nuevos proyectos en la región, principalmente en Brasil”, explicó Sonda en un comunicado.

José Orlandini, presidente de Sonda, y Marcelo Castiglione, gerente general (a su izquierda).

Resultados Regionales

Sobre los resultados obtenidos en otros países de la región, el balance también fue positivo. Destacaron la región Andina, Brasil y región Cono Sur, con crecimientos de 24,9%, 21,9% y 7,5%, respectivamente , en moneda de reporte. En tanto, Norteamérica registró una caída de 6,5%.

Marcelo Castiglione, gerente general Corporativo de SONDA, asegura que “estos resultados reflejan la materialización de nuestra estrategia de aumentar nuestra especialización por verticales de industria y de acompañar a nuestros clientes en proyectos de alto valor para sus procesos de negocio”.