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    Bank of America, Duoc UC y MAVI UC presentan el resultado de la restauración del mural “La Debutante” de Roberto Matta

    En una iniciativa que integra formación académica, conservación patrimonial y colaboración internacional, Bank of America, Duoc UC y el Museo de Artes Visuales MAVI UC, presentarán el resultado del trabajo de restauración del mural La Debutante, obra del destacado artista chileno Roberto Matta, ubicada en la fachada del museo en el barrio Lastarria.

    Por 
    Equipo de Culto

    El proyecto, financiado por Bank of America Art Conservation Project, forma parte de un programa global que apoya la restauración de obras clave del patrimonio artístico mundial, situando a La Debutante, obra de Roberto Matta, dentro de un selecto grupo de iniciativas culturales de relevancia internacional.

    Realizada en 1995 y compuesta por 135 placas de cerámica policromada, la obra se ha consolidado como un hito urbano y cultural, abierto a la ciudad y a la experiencia cotidiana de quienes transitan por el barrio Lastarria. Su restauración responde a la necesidad de preservar una pieza que, más allá de su valor artístico, forma parte del patrimonio vivo del país y de su identidad cultural compartida.

    “Estamos muy felices de haber aportado como Bank of America en un proyecto de esta categoría, que permite recuperar una obra que es un patrimonio artístico de todos los chilenos. Esto reafirma el compromiso que tenemos tanto a nivel local como global con promover la conservación y desarrollo del arte en sus diferentes expresiones”, comenta Rodrigo Demaria, Country Executive NoBraMex de Bank of America.

    La restauración fue desarrollada por los estudiantes, docentes y especialistas de la Escuela de Construcción de Duoc UC en conjunto con el Museo de Artes Visuales MAVI UC, en un proceso que contempló diagnóstico, intervención y conservación, enfrentando desafíos como la decoloración, el desgaste por exposición ambiental y el desprendimiento de piezas.

    Para la Escuela de Construcción de Duoc UC, restaurar `La Debutante´ ha sido, antes que todo, un acto de conservar una pieza que forma parte de la identidad de la ciudad. No sólo restauramos este mural del maestro Roberto Matta, conservamos parte de nuestra memoria. Lo hicimos combinando las tecnologías más actuales con el oficio tradicional, formando a nuestros estudiantes en un contexto real y con impacto directo en la ciudad, pero entendiendo que el desafío más grande es otro: que las personas vuelvan a mirar esta obra en todo su esplendor, la comprendan y la sientan como propia. Porque el patrimonio no se cuida sólo con técnica, se cuida cuando entendemos que es parte de nuestra memoria”, señala Gian Piero Bernasconi, subdirector de la escuela de Construcción de Duoc UC.Este proyecto y especialmente la reinauguración de la obra, se constituye como una experiencia formativa aplicada, donde los estudiantes participaron en un contexto real de intervención patrimonial, desarrollando competencias técnicas en condiciones de alta exigencia y aportando directamente a la conservación de una obra de valor público.

    Más allá de la restauración, la reinauguración de esta obra refleja un modelo formativo que vincula educación, cultura e industria, donde la colaboración entre instituciones permite generar impacto concreto en la sociedad, restituyendo un espacio cultural abierto a la comunidad y así fortaleciendo el acceso al arte en Santiago. La alianza entre Duoc UC, MAVI UC y Bank of America demuestra cómo el trabajo conjunto logra trascender el aula y contribuir activamente a la construcción de una sociedad que valora, cuida y proyecta su patrimonio.

    “La restauración de La Debutante no es sólo un acto de conservación: es un gesto profundo de respeto hacia nuestra memoria cultural. Siento un orgullo inmenso al ver cómo esta obra de Roberto Matta, que habita nuestra fachada y dialoga con la ciudad, recupera su fuerza, su color y su espíritu. Este mural no pertenece únicamente al museo, sino a todas y todos quienes transitan, observan y se reconocen en él. Su restauración es también una invitación: a detenernos, a mirar con atención y a reencontrarnos con el arte como parte viva de nuestro patrimonio. Hoy, “La Debutante” vuelve a hablarnos con claridad, proyectando hacia el futuro la potencia creativa de uno de nuestros grandes artistas. Y en ese gesto, reafirmamos nuestro compromiso como museo con la preservación, la educación y el acceso a la cultura”, destaca Amelia Saavedra, directora ejecutiva de MAVI UC.

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