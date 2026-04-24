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    Política

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    “Aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa, es un oficio, todavía no está el decreto en busca de gasto", añadió el secretario de Estado respecto de la sugerencia surgida en su cartera para descontinuar el Programa de Alimentación Escolar.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Dedvi Missene

    La tarde de este viernes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a aclarar los alcances de un oficio de su cartera, que se conoció este mismo día, de cara a la futura Ley de Presupuestos 2027 y que contenía un listado de programas con los resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Central, con las sugerencias para su devenir. Ahí la idea de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar ($1.061.028.664.000) fue el que generó mayor rechazo.

    Así, el secretario de Estado aseguró que “no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”.

    “Lo único que se envía es un oficio, y es un oficio que se envía en el contexto de las correcciones del gasto que siempre hay que hacer. De hecho, lo envía Dipres (Dirección de Presupuesto) todos los años. Y en ese oficio, lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son los programas que se valoran mal en la Dipres”, puntualizó el secretario de Estado.

    Asimismo, Quiroz explicó que la “Dipres siempre evalúa muchos programas mal, evalúan siempre, y le estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro”. Luego añadió que “aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa, es un oficio, todavía no está el decreto en busca de gasto”.

    Finalmente, recalcó que “el Mineduc tiene que decidir, y todo esto en el contexto de un volumen de ajuste de gasto que hay qué hacer”.

    El oficio al que accedió La Tercera desató una ofensiva por parte de la oposición e incluso cuestionamientos de la misma derecha.

    Por ejemplo, la excandidata presidencial Evelyn Matthei, le hizo una recomendación al titular de Hacienda: “En los anexos, la Dipres propone como “recomendación” descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos”, escribió en su cuenta de X, añadiendo que “para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”.

    Más sobre:HaciendaRecortesJorge QuirozOficio de HaciendaEduaciaciónAlimentación

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