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    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

    En la misma línea la agencia estatal iraní IRNA informa que, por el momento, no hay ninguna reunión prevista entre Araghchi y los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que iban a viajar a Islamabad.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Abbas Araqchi, nominado por Irán para el Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene en una sesión parlamentaria durante la investigación sobre las cualificaciones de los ministros propuestos por el presidente iraní Masoud Pezeshkian para el 14.º gobierno, en el Parlamento iraní en Teherán. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Icana News

    El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, no tiene previsto reunirse con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner durante su viaje a Islamabad, Pakistán. Así lo dio a conocer un reporte publicado el viernes por Tasnim, la agencia de noticias afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

    “En este momento, básicamente no hay negociación alguna con los estadounidenses, y el viaje de Araghchi a Islamabad no tiene como objetivo negociar con ellos, sino que discutirá con la parte pakistaní las consideraciones de Irán con respecto al fin de la guerra”, agregó Tasnim.

    Además, había reportes de que el líder supremo, Mojtaba Jamenei había prohibido las negociaciones con Estados Unidos bajo las actuales condiciones.

    Esta fotografía, tomada el 10 de abril de 2026, muestra una valla publicitaria anunciando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán. Foto: Xinhua Ahmad Kamal

    En la misma línea, la agencia estatal iraní IRNA informa que, por el momento, no hay ninguna reunión prevista entre Araghchi, que ya llegó a Pakistán, y los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

    Ambos viajarán a Islamabad para conversar con funcionarios iraníes, según informó el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en Fox News Channel, y agregó que el vicepresidente JD Vance estará preparado para viajar si se produce algún avance en las negociaciones.

    Los mediadores esperan que las reuniones con funcionarios paquistaníes puedan impulsar avances y dar lugar a una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, según informaron anteriormente a The Wall Street Journal fuentes familiarizadas con el asunto.

    El periódico explicó que Irán ha recibido presiones de los mediadores para que presente respuestas más claras a las últimas propuestas para un acuerdo de paz, incluida una que contempla que el país suspenda el enriquecimiento de uranio durante una década y que, posteriormente, se le permita producir una cantidad modesta de uranio poco enriquecido durante al menos otra década.

    Por otro lado, la agencia de noticias Tasnim, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha incautado un barco sospechoso de colaborar con el ejército estadounidense “tras cometer infracciones e ignorar las advertencias”.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránTeheránEstados UnidosWashingtonSteve WitkoffJared Kushner

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