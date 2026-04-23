Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido el miércoles tras meses de tensión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos cargos, por temas sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina, que atraviesa dificultades.

Hung Cao, subsecretario de la Marina, asumirá el cargo de secretario interino de la institución, según informó Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, en un breve comunicado.

Durante su gestión al frente de la Armada, Phelan impulsó la “Flota Dorada”, una importante inversión en nuevos buques, incluido un acorazado de la clase Trump. Sin embargo, su liderazgo se vio empañado por disputas con altos mandos del Pentágono, como el secretario de Defensa y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, según informaron funcionarios del Pentágono y del Congreso al diario The New York Times.

Fuentes consultadas con The Guardian indicaron que Hegseth culpó a Phelan por no haber actuado con suficiente contundencia contra el senador demócrata Mark Kelly después de aparecer en un video en el que el legislador por Arizona aconsejaba a las tropas que ignoraran las “órdenes ilegales”.

Phelan es el primer secretario de servicio en abandonar la administración, aunque es el segundo en tener discrepancias con el jefe del Pentágono, quien ya ha tenido enfrentamientos con el secretario del Ejército, Daniel Driscoll, por ascensos y otros asuntos. Y, a principios de este mes, Hegseth destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George.

John Phelan y Hung Cao.

The New York Times recordó que a mediados del año pasado, Hegseth despidió al jefe de gabinete de Phelan, Jon Harrison, quien había tenido enfrentamientos con altos funcionarios del Pentágono. Esta inusual medida puso de manifiesto las tensiones existentes entre Hegseth y Phelan.

Sin embargo, el momento del despido de Phelan tomó por sorpresa a algunos funcionarios del Pentágono y del Congreso. El miércoles, Phelan estuvo recorriendo el Capitolio, hablando con los senadores sobre su próxima audiencia anual con los legisladores para discutir la solicitud de presupuesto de la Armada y otras prioridades.

“El cese abrupto del secretario Phelan es preocupante”, dijo a The New York Times el senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados, en un comunicado el miércoles por la noche. “En medio de la guerra que el presidente Trump ha emprendido contra Irán, en un momento en que nuestras fuerzas navales están desplegadas en múltiples frentes, este tipo de desorganización en la cúpula envía un mensaje equivocado a nuestros marineros e infantes de marina, a nuestros aliados y a nuestros adversarios”.

Phelan también mantenía una estrecha relación con el Presidente Donald Trump. En diciembre, apareció junto al mandatario en su complejo turístico de Mar-a-Lago para anunciar la “Flota Dorada” y la nueva clase de acorazados que llevan el nombre de Trump.

“John Phelan es uno de los empresarios más exitosos del país, de nuestro país”, dijo Trump. “Ha tenido un éxito tremendo”.

Antes de incorporarse al gobierno, Phelan dirigía un fondo de inversión privado con sede en Florida y fue un importante contribuyente a la campaña de Trump.

“Probablemente se haya hecho el mayor recorte salarial de la historia, pero quería hacerlo”, dijo Trump en una conferencia de prensa de diciembre sobre Phelan. “Quiere reconstruir nuestra Armada. Y se necesitaba una mente así para hacerlo bien”.

Donald Trump y John Phelan.

Bryan Clark, analista naval del Hudson Institute, afirmó a The New York Times que Phelan estaba “llevando a la Armada en una dirección diferente” a la que deseaban Hegseth y Feinberg.

“Él defendía iniciativas como el acorazado y la fragata que no se alinean con la dirección que el liderazgo del Departamento de Guerra está dando a las Fuerzas Armadas, que es hacia los submarinos, los aviones furtivos, los sistemas no tripulados y las capacidades basadas en software como la guerra electrónica y la ciberseguridad”, dijo Clark en un correo electrónico, tras ser consultado por el periódico.

La destitución se produce apenas un día después de que Phelan se dirigiera a una gran multitud de marineros y profesionales del sector en la conferencia anual de la Marina en Washington, y hablara con los periodistas sobre su agenda.

Y se anunció también un día después de que la Armada presentara una ambiciosa solicitud de presupuesto de 377 mil millones de dólares para el próximo año, que incluye más de 65,8 mil millones de dólares para la construcción naval, un aumento del 46%. La solicitud contempla la adquisición de 18 nuevos buques de guerra, entre ellos nuevos submarinos, destructores, un buque de asalto anfibio y fondos para poner en marcha un acorazado de la clase “Trump”.

Además, su salida ocurre justo cuando la Armada estadounidense ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes y está atacando a los barcos vinculados a Teherán en todo el mundo durante un frágil alto el fuego en la guerra de Irán.

Eso sí, el diario The New York Times señaló que “el secretario de la Marina no tiene competencias para supervisar las fuerzas desplegadas, y es poco probable que el despido de Phelan tenga repercusiones significativas en el desarrollo de la guerra contra Irán o en las operaciones de la Marina estadounidense para bloquear los puertos iraníes o abrir el estrecho de Ormuz. Como máximo responsable civil de la Marina, su principal función es supervisar la formación de la futura fuerza naval y del Cuerpo de Marines”.

“Sin embargo, la agitación podría dificultar que la Armada reponga sus existencias de misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea de alta gama, que se han utilizado intensamente en Irán”, añadió.

Phelan, designado por la Casa Blanca, también mantuvo una relación conflictiva con su adjunto, el subsecretario Hung Cao, quien está más alineado con Hegseth, especialmente en algunas de las batallas sociales y culturales que han definido el mandato del secretario de Defensa, según indicaron los funcionarios al diario The New York Times.

Un alto funcionario de la administración dijo que Hegseth informó a Phelan antes del anuncio oficial del Pentágono de que él y el presidente Trump habían decidido que la Armada necesitaba un nuevo liderazgo.

En las últimas semanas, los republicanos en el Congreso han expresado su frustración por las luchas internas en el Pentágono, en particular por la tensión pública entre Hegseth y Driscoll a raíz de la decisión del secretario de Defensa este mes de destituir al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George. En una audiencia la semana pasada, varios legisladores republicanos se mostraron comprensivos y solidarios con el secretario del Ejército.

En general, indicó The Washington Post, los republicanos han evitado criticar directamente a Hegseth, quien ha logrado mantener la confianza de Trump a pesar de varios errores al inicio de su mandato. Está previsto que comparezca ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, la próxima semana, en lo que podría ser una prueba de su popularidad entre los miembros del comité, controlado por el Partido Republicano.