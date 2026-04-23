SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    John Phelan, que contribuyó significativamente a la campaña del presidente Donald Trump, tuvo varios enfrentamientos con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al secretario de la Marina, John Phelan.

    El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido el miércoles tras meses de tensión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos cargos, por temas sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina, que atraviesa dificultades.

    Hung Cao, subsecretario de la Marina, asumirá el cargo de secretario interino de la institución, según informó Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, en un breve comunicado.

    Durante su gestión al frente de la Armada, Phelan impulsó la “Flota Dorada”, una importante inversión en nuevos buques, incluido un acorazado de la clase Trump. Sin embargo, su liderazgo se vio empañado por disputas con altos mandos del Pentágono, como el secretario de Defensa y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, según informaron funcionarios del Pentágono y del Congreso al diario The New York Times.

    Fuentes consultadas con The Guardian indicaron que Hegseth culpó a Phelan por no haber actuado con suficiente contundencia contra el senador demócrata Mark Kelly después de aparecer en un video en el que el legislador por Arizona aconsejaba a las tropas que ignoraran las “órdenes ilegales”.

    Phelan es el primer secretario de servicio en abandonar la administración, aunque es el segundo en tener discrepancias con el jefe del Pentágono, quien ya ha tenido enfrentamientos con el secretario del Ejército, Daniel Driscoll, por ascensos y otros asuntos. Y, a principios de este mes, Hegseth destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George.

    John Phelan y Hung Cao.

    The New York Times recordó que a mediados del año pasado, Hegseth despidió al jefe de gabinete de Phelan, Jon Harrison, quien había tenido enfrentamientos con altos funcionarios del Pentágono. Esta inusual medida puso de manifiesto las tensiones existentes entre Hegseth y Phelan.

    Sin embargo, el momento del despido de Phelan tomó por sorpresa a algunos funcionarios del Pentágono y del Congreso. El miércoles, Phelan estuvo recorriendo el Capitolio, hablando con los senadores sobre su próxima audiencia anual con los legisladores para discutir la solicitud de presupuesto de la Armada y otras prioridades.

    “El cese abrupto del secretario Phelan es preocupante”, dijo a The New York Times el senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados, en un comunicado el miércoles por la noche. “En medio de la guerra que el presidente Trump ha emprendido contra Irán, en un momento en que nuestras fuerzas navales están desplegadas en múltiples frentes, este tipo de desorganización en la cúpula envía un mensaje equivocado a nuestros marineros e infantes de marina, a nuestros aliados y a nuestros adversarios”.

    Phelan también mantenía una estrecha relación con el Presidente Donald Trump. En diciembre, apareció junto al mandatario en su complejo turístico de Mar-a-Lago para anunciar la “Flota Dorada” y la nueva clase de acorazados que llevan el nombre de Trump.

    “John Phelan es uno de los empresarios más exitosos del país, de nuestro país”, dijo Trump. “Ha tenido un éxito tremendo”.

    Antes de incorporarse al gobierno, Phelan dirigía un fondo de inversión privado con sede en Florida y fue un importante contribuyente a la campaña de Trump.

    “Probablemente se haya hecho el mayor recorte salarial de la historia, pero quería hacerlo”, dijo Trump en una conferencia de prensa de diciembre sobre Phelan. “Quiere reconstruir nuestra Armada. Y se necesitaba una mente así para hacerlo bien”.

    Donald Trump y John Phelan.

    Bryan Clark, analista naval del Hudson Institute, afirmó a The New York Times que Phelan estaba “llevando a la Armada en una dirección diferente” a la que deseaban Hegseth y Feinberg.

    “Él defendía iniciativas como el acorazado y la fragata que no se alinean con la dirección que el liderazgo del Departamento de Guerra está dando a las Fuerzas Armadas, que es hacia los submarinos, los aviones furtivos, los sistemas no tripulados y las capacidades basadas en software como la guerra electrónica y la ciberseguridad”, dijo Clark en un correo electrónico, tras ser consultado por el periódico.

    La destitución se produce apenas un día después de que Phelan se dirigiera a una gran multitud de marineros y profesionales del sector en la conferencia anual de la Marina en Washington, y hablara con los periodistas sobre su agenda.

    Y se anunció también un día después de que la Armada presentara una ambiciosa solicitud de presupuesto de 377 mil millones de dólares para el próximo año, que incluye más de 65,8 mil millones de dólares para la construcción naval, un aumento del 46%. La solicitud contempla la adquisición de 18 nuevos buques de guerra, entre ellos nuevos submarinos, destructores, un buque de asalto anfibio y fondos para poner en marcha un acorazado de la clase “Trump”.

    Además, su salida ocurre justo cuando la Armada estadounidense ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes y está atacando a los barcos vinculados a Teherán en todo el mundo durante un frágil alto el fuego en la guerra de Irán.

    Eso sí, el diario The New York Times señaló que “el secretario de la Marina no tiene competencias para supervisar las fuerzas desplegadas, y es poco probable que el despido de Phelan tenga repercusiones significativas en el desarrollo de la guerra contra Irán o en las operaciones de la Marina estadounidense para bloquear los puertos iraníes o abrir el estrecho de Ormuz. Como máximo responsable civil de la Marina, su principal función es supervisar la formación de la futura fuerza naval y del Cuerpo de Marines”.

    “Sin embargo, la agitación podría dificultar que la Armada reponga sus existencias de misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea de alta gama, que se han utilizado intensamente en Irán”, añadió.

    Phelan, designado por la Casa Blanca, también mantuvo una relación conflictiva con su adjunto, el subsecretario Hung Cao, quien está más alineado con Hegseth, especialmente en algunas de las batallas sociales y culturales que han definido el mandato del secretario de Defensa, según indicaron los funcionarios al diario The New York Times.

    Un alto funcionario de la administración dijo que Hegseth informó a Phelan antes del anuncio oficial del Pentágono de que él y el presidente Trump habían decidido que la Armada necesitaba un nuevo liderazgo.

    En las últimas semanas, los republicanos en el Congreso han expresado su frustración por las luchas internas en el Pentágono, en particular por la tensión pública entre Hegseth y Driscoll a raíz de la decisión del secretario de Defensa este mes de destituir al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George. En una audiencia la semana pasada, varios legisladores republicanos se mostraron comprensivos y solidarios con el secretario del Ejército.

    En general, indicó The Washington Post, los republicanos han evitado criticar directamente a Hegseth, quien ha logrado mantener la confianza de Trump a pesar de varios errores al inicio de su mandato. Está previsto que comparezca ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, la próxima semana, en lo que podría ser una prueba de su popularidad entre los miembros del comité, controlado por el Partido Republicano.

    Más sobre:La Tercera PMDonald TrumpEstados UnidosJohn PhelanHung CaoPete HegsethMarinaIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    Funcionarios de Contraloría fiscalizan en La Moneda pagos y otros gastos asociados a la OPE

    Dos secuestros en 24 horas: delincuentes piden rescate por empresario y se conocen detalles de nuevo caso en Estación Central

    Lo más leído

    1.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    2.
    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    3.
    El Gobierno de Milei veta a toda la prensa el acceso a la Casa Rosada

    El Gobierno de Milei veta a toda la prensa el acceso a la Casa Rosada

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”
    Chile

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones
    Negocios

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount que creará gigante de la industria audiovisual

    SMU elige a su nuevo directorio y aprueba plan de recompra de acciones

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares
    El Deportivo

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares

    Retornos, presiones y una cuenta pendiente entre Gago y Medel: los detalles que marcarán el Clásico Universitario

    Las emotivas palabras de Marcelo Díaz para Michael Clark tras su renuncia a Azul Azul

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros
    Cultura y entretención

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán
    Mundo

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano