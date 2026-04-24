Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes. Foto referencial de archivo Chile Travel

Este viernes 24 de abril cuenta con una nueva celebración en torno a la comida, con el Día del Hot Dog, que en nuestro país se conmemora de forma similar al Día del Completo.

Se trata de una jornada en la que se anuncian promociones y descuentos especiales para esta preparación por parte de cadenas de locales comerciales que operan en el país.

Revisa a continuación las ofertas que están vigentes durante hoy, para celebrar con esta querida receta tradicional.

Doggis

La promoción principal de la cadena es de 2 hot dog italianos más una bebida por $4.990.

Dicha oferta se encuentra vigente a través de delivery, mediante la aplicación PedidosYa.

Pronto Copec

Los locales de las estaciones de servicio Copec se suman a la celebración de este viernes con un 2x1 en completos.

La promoción se enmarca en una campaña de activación por parte de Pronto, con la que se busca instalar al día 24 de cada mes como una fecha asociada a esta receta.

PedidosYa

La aplicación de delivery también anunció las promociones que están vigentes mediante su servicio:

Doggis:

El bajón Clásico a $6.000 con envío y servicio sin costo (hot dog grande + papas fritas normal + 3 empandas + bebida)

2 hot dog italianos + bebida a $4.990

La Box Peya a $7.000 (antes: $9.990) (2 hot dog normal sabor a elección, 1 papa frita normal, 3 nuggets + 4 empanadas de queso)

Bajon Box 2 Hot Dog a $10.000 (2 hot dog sabor a elección, papa frita normal, 3 empanadas de queso, 3 nuggets de pollo y bebida en lata)

Miguelayo:

Vienesa italiana normal + papas fritas + 3 empanadas a $6.000 con envío y servicio sin costo

Sanguchería Petru:

Combo vienesa + papas y bebida a $6.000 con envío y servicio sin costo

El Panzón:

Vienesa tomate mayo + papas y bebida a $6.000 con envío y servicio sin costo

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