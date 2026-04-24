SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Canal de Panamá: Se disparan los precios para evitar filas debido al bloqueo de Ormuz

    El conflicto en Oriente Medio ha disparado los precios para cruzar el canal de Panamá, sobre todo para los que desean evitar las filas, indicó un informe de la administración del canal, subrayando los cambios en las rutas del comercio debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

    Por 
    RFI

    Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, la demanda para cruzar el canal de Panamá se ha visto disparada. Tras el bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, se ha registrado un reacomodo de rutas. Las refinerías asiáticas optan por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y transportarlo por el canal panameño, y no a países de Medio Oriente para evitar el estrecho de Ormuz, según informes de la Autoridad del Canal de Panamá.

    El aumento de buques en tránsito ha generado largas filas a tal punto que un buque de gas licuado de petróleo (GLP) pagó cuatro millones de dólares por cruzar más rápido y evitar esperas de hasta cinco días, indica el documento, asegurando que los promedios diarios se han “mantenido sólidos” con 34 buques en enero y 37 en marzo, y días que superaron los 40 tránsitos.

    Los buques que transitan por el canal reservan su tránsito con antelación, pero para los que no tienen reservas y deben esperar en promedio cinco días, hay cupos de última hora a través de una subasta.

    Otras de las subastas más recientes incluyen dos buques tanqueros Aframax (petroleros) que superaron los tres millones de dólares, según el canal.

    Esas ofertas “reflejan dinámicas temporales del mercado y prioridades comerciales específicas”, determinadas por la urgencia de los clientes, las tarifas de flete o los precios del combustible, explicó el documento.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Los precios promedio de la subasta entre octubre y febrero alcanzaron unos 130.000 dólares, mientras que en marzo y abril se ubicaron en 385.000 dólares.

    Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La ruta conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.

    Más sobre:Guerra Medio Orientecanal de PanamáOrmuzIránEstados UnidosChina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast dice que aprobación de megarreforma no paralizará al gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”

    Tras cita con ministros: libertarios bajan la guardia y comprometen votos para aprobar idea de legislar de megarreforma

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Seremis fallidos: 18 bajas en menos de 50 días ponen el foco en responsables de sus nombramientos

    Lo más leído

    1.
    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    2.
    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    3.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    4.
    La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro tras amenazas del Pentágono a España

    La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro tras amenazas del Pentágono a España

    5.
    La desaprobación de Trump alcanza el nivel más alto de su segundo mandato

    La desaprobación de Trump alcanza el nivel más alto de su segundo mandato

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”
    Chile

    Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”

    Tras cita con ministros: libertarios bajan la guardia y comprometen votos para aprobar idea de legislar de megarreforma

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Ganancias de Sonda caen 14% en el primer trimestre del año, pero sus ingresos saltan a más de US$ 390 millones
    Negocios

    Ganancias de Sonda caen 14% en el primer trimestre del año, pero sus ingresos saltan a más de US$ 390 millones

    Las AFP ejerciendo su poder: qué observar

    Las reservadas gestiones de Polla para que BancoEstado bloquee el uso de CuentaRut en apuestas online

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    “Ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes”: el perfil de Cecilia Pérez, la exministra que asume Azul Azul
    El Deportivo

    “Ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes”: el perfil de Cecilia Pérez, la exministra que asume Azul Azul

    Por la falta de agua en La Florida: la Conmebol abre expediente disciplinario contra Audax Italiano

    No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022
    Mundo

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Canal de Panamá: Se disparan los precios para evitar filas debido al bloqueo de Ormuz

    Netanyahu acusa a Hezbolá de intentar sabotear las negociaciones con Líbano

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra