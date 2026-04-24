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    La desaprobación de Trump alcanza el nivel más alto de su segundo mandato

    De acuerdo a un análisis de las últimas encuestas hecho por The New York Times, sólo el 39% de los estadounidenses apoya la gestión del presidente de EE.UU., en un descenso de su popularidad que coincide con el aumento de los precios de la gasolina por la guerra con Irán y la creciente preocupación por la economía.

    Por 
    Lya Rosen
    Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    La desaprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó el nivel más alto durante su segundo mandato, de acuerdo a un promedio de encuestas de popularidad realizado por el diario The New York Times, con el 58% de los estadounidenses desaprobando su gestión, mientras que solo el 39% la apoya.

    De acuerdo al mismo medio, este sería el índice de rechazo más alto al que se ha enfrentado el jefe de Estado norteamericano desde el final de su primer mandato, luego de la derrota que sufrió en su campaña de reelección y que una turba de sus partidarios perpetrara un ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 en señal de protesta

    El actual descenso en las encuestas de popularidad del mandatario coincide con el fuerte aumento de los precios de la gasolina a raíz de la guerra en Irán y la creciente preocupación de los estadounidenses por la economía.

    A lo que se suma que muchos legisladores demócratas buscan convertir las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en un referéndum sobre su presidencia y que en los últimos días algunos de sus antiguos aliados en medios conservadores, como Tucker Carlson, se pusieron en su contra.

    Dentro de los números analizados por el periódico está la encuesta realizada la semana pasada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette. Esta reveló que el índice de aprobación de Trump ha caído al 28% entre los votantes independientes, frente al 39% que tenía cuando asumió el cargo.

    Entre los republicanos, en tanto, el presidente también ha perdido terreno, aunque la gran mayoría del partido, el 80%, todavía aprueba su gestión.

    De acuerdo al análisis elaborado por el Times, el mandatario estadounidense tiene ahora un índice de aprobación neto (aprobación menos desaprobación) de -19 puntos porcentuales, según datos que se dieron a conocer este jueves.

    Sin embargo, el mismo medio hace notar que los índices de aprobación de Trump pueden variar rápidamente a medida que las nuevas encuestas actualizan cómo se siente el público estadounidense con respecto a su acciones; aunque detalla que el debilitamiento en las cifras de las encuestas se ha mantenido por varias semanas.

    Uno de los puntos que más preocupan a los habitantes de EE.UU. es la economía, con siete de cada diez votantes sostienen que hoy está empeorando para ellos y sus familias, frente al 55% que afirmaba esto hace apenas un año, según una encuesta reciente de Fox News.

    Esta ansiedad económica también ha aumentado considerablemente entre los votantes del presidente, ya que casi la mitad de los republicanos opinan que la economía está empeorando, siendo esto el doble que quienes afirmaban lo mismo en abril pasado, de acuerdo a The New York Times.

    Todo esto ocurre mientras la aprobación de la gestión económica de Trump se sitúa en el 34%, y el apoyo en su control de la inflación en tan solo el 28%. Sin embargo, los votantes son más propensos a estar de acuerdo con su manejo de la inmigración y la frontera del país, con casi la mitad de los votantes, el 46%, a favor de su política migratoria.

    Más sobre:Donald TrumpDesaprobaciónEncuestasPrecios de gasolinaGuerra en IránEconomíaMundo

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