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    Por la falta de agua en La Florida: la Conmebol abre expediente disciplinario contra Audax Italiano

    El ente que rige al fútbol sudamericano las emprende contra el equipo de colonia tras las quejas de Olimpia, después del partido por la Copa Sudamericana.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Audax Italiano ante Olimpia (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Audax Italiano tendrá que dar explicaciones en la Conmebol. La Unidad Disciplinaria de la entidad que rige al fútbol sudamericano abrió un expediente contra el club de La Florida por irregularidades en la organización del encuentro ante Olimpia, por la Copa Sudamericana.

    En ese compromiso, que se jugó el 8 de abril, el equipo paraguayo se impuso por 0-2, con anotaciones de Rubén Lezcano, en los 23′, y Juan Fernando Alfaro, en los 35′.

    Por la falta de agua en La Florida: la Conmebol abre expediente disciplinario contra Audax Italiano

    Ese día, Gastón Olivera denunció que en el vestuario que ocupó el cuadro guaraní faltaba un suministro básico. "No había agua, pero son cosas que pasan a veces”, acusó, probablemente en alusión a las viejas prácticas que han ocurrido en torneos sudamericanos.

    Sin embargo, optó por privilegiar la importancia del resultado. “La verdad es que el equipo hizo un gran partido. Es importante comenzar ganando este tipo de competencias. Estoy feliz porque los muchachos hicieron un gran trabajo”, añadió.

    Audax ante Olimpia (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La Conmebol, en cambio, no perdona este tipo de descuidos. En ese contexto, determinó que el club itálico infringió los artículos 4.3.3.1 y 4.3.3.2 del Manual de Clubes, que establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los vestuarios de ambos equipos y de los árbitros. Entre esas prestaciones figuran duchas con agua caliente, sanitarios, espacios adecuados y equipamiento básico para el desarrollo de la actividad profesional.

    Hay otra obligación que debe cumplir el club anfitrión: “Garantizar condiciones seguras, cómodas y acordes al nivel de la competición para jugadores, oficiales y árbitros“.

    No es el único cargo que enfrenta. Además, se incluyó una infracción al artículo 23 literal p) del Reglamento de Seguridad de Conmebol. El acápite está relacionado con el uso de banderas de gran tamaño en el estadio.

    En ambos casos, la entidad que preside Gonzalo Cilley se expone a sanciones económicas, que son descontadas de los ingresos correspondientes a la participación en el segundo torneo de clubes en orden de importancia a nivel regional.

    Más sobre:Audax ItalianoAudaxCopa SudamericanaFútbolFútbol Nacional

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