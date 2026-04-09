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    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana

    El cuadro de colonia perdió por 2-0 ante el Decano paraguayo, dirigido por el DT argentino, de extensa trayectoria en el fútbol chileno. Se trató del primer partido de la tienda itálica como local en su estadio por competencias internacionales.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El último de los equipos chilenos en saltar a escena en los torneos Conmebol fue Audax Italiano. Era un partido especial para el club de colonia, porque fue local por primera vez en el Bicentenario de La Florida en una competencia internacional. El debut por el grupo G de la Copa Sudamericana fue con un tropiezo. Cayó por 2-0 ante Olimpia de Paraguay.

    Había un viejo conocido en la banca contraria: Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. El argentino, de nutrida trayectoria dirigiendo en Chile, es el entrenador del Decano del fútbol paraguayo. Una de las tantas etapas del exfutbolista de Rosario Central en el país fue en la tienda itálica, entre 2020 y 2021. Hoy, tiene al club más grande del país en la cima del campeonato local.

    Audax tuvo un inicio halagüeño, ante un Olimpia cauteloso. Si bien la posesión le correspondió a los floridanos, no contó con la efectividad que sí tuvo el cuadro de Asunción. Los pupilos de Gustavo Lema no aprovecharon sus buenos momentos del primer tiempo para ponerse en ventaja. Mientras que los paraguayos tuvieron dos remates a portería y los dos terminaron en goles.

    En los 23′, Rubén Lezcano anotó el 1-0 para Olimpia, empalmando de primera por el segundo palo, conectando un envío del interesante Romeo Benítez. De derecha a izquierda. Así fue el gol del cuadro de franja negra.

    Luego, en los 34′, se produjo el 2-0. El anotador fue Juan Fernando Alfaro, definiendo en área chica tras una gran jugada de Benítez, contra la raya. El puntero izquierdo de la visita fue un punto alto, sobresaliendo por su velocidad y habilidad, más un par de asistencias.

    Era más o menos previsible lo que iba a suceder en la segunda mitad. Audax Italiano controló la pelota y fue empujando, en la búsqueda de estrechar las diferencias. Mientras que Olimpia resignó la tenencia del balón y se enfocó en sostener la ventaja. Al igual que en los 45′ iniciales, los itálicos no acertaron en sus momentos de lucidez. En los 59’ tuvo una chance Franco Troyansky, pero su remate fue despejado por el meta Gastón Olveira. En la acción siguiente, un ‘tres dedos’ de Esteban Matus dio en un poste.

    Lema terminó cambiando a todo su ataque. Iniciaron Nicolás Aedo, como enlace, Giovani Chiaverano y Troyansky como dupla de delanteros. Fueron reemplazados los tres. Terminaron Favian Loyola, Diego Coelho y Rodrigo Cabral. La movida no resultó. En el epílogo, Olimpia salió de la trinchera y contó con opciones para ampliar la victoria, sin embargo Tomás Ahumada lo evitó en un par de oportunidades.

    El partido finalizó con la derrota audina en casa. Su próxima presentación por la Copa Sudamericana será el martes 14, visitando a Vasco da Gama, en Brasil. Los cariocas debutaron empatando con Barracas Central, en Argentina, con una polémica de por medio porque no viajaron los titulares y tampoco fue el técnico, Renato Gaúcho. Pero antes, el cuadro de colonia debe recibir a Universidad Católica, por la Liga de Primera.

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