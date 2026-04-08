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    EN VIVO

    En vivo: Audax Italiano recibe a Olimpia por la Copa Sudamericana

    Itálicos y el Decano se ven las caras en el estadio Bicentenario La Florida, en el inicio de la fase de grupos de la competencia.

    Foto: Photosport

    Minuto a minuto

    Audax Italiano 0-2 Olimpia

    35′ ¡Gol de Olimpia!

    Juan Fernando Alfaro anota el 2-0 sobre Audax Italiano.

    Así fue el gol de Lezcano

    23′ ¡Gol de Olimpia!

    Rubén Lezcano abre la cuenta ante Audax Italiano.

    15′ Superioridad itálica

    Con las subidas de Esteban Matus como un factor importante, Audax Italiano genera ocasiones y complica a Olimpia en La Florida.

    ¡Arranca el partido!

    Audax Italiano recibe a Olimpia de Paraguay en La Florida, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

    Formación de Olimpia

    Los elegidos en Audax Italiano

    El duelo está pactado para las 20.00 horas de Chile en el estadio Bicentenario La Florida.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Audax Italiano y Olimpia de Paraguay, en el debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

    Más sobre:FútbolEn vivoAudax ItalianoOlimpiaCopa Sudamericana

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