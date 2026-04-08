Atlético de Madrid asalta el Camp Nou: le gana al Barcelona y mira de cerca las semifinales de la Champions League

El Atlético de Madrid derrotó al Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Sea Barcelona o Atlético de Madrid, el fútbol español tiene seguro un semifinalista en la Champions League. Este miércoles, se abrió la serie de cuartos entre azulgranas y rojiblancos, en el Camp Nou, en el marco de una seguidilla de duelos entre ambos. Serán tres partidos en 10 días, tanto por LaLiga como en la Copa de Europa. En Cataluña, la visita dio el gran golpe y se quedó con un triunfo vital de 2-0.

Pese a que el Barça de Hansi Flick atraviesa un buen momento, siendo líder del campeonato local, lo cierto es que los antecedentes a nivel europeo estaban de parte del Atleti de Diego Simeone. En duelos directos por la Liga de Campeones, todos en la ronda de cuartos de final, siempre se impuso el elenco colchonero (temporadas 2013-14 y 2015-16).

Cuando se enfrentan estos equipos, se da una disputa de estilos tan marcados como diferentes. Los catalanes, apelando a su libro clásico de fútbol de buen toque y defendiendo alto, arriesgando. Los madrileños, apegados al libreto tradicional de la era Simeone, cerrando espacios y buscando la salida rápida. Perfectamente el primer tiempo pudo haber finalizado con ventaja para el local, sin embargo no finalizó eficazmente.

Este Barcelona elaborador hizo méritos para romper la paridad, sobre todo con el trabajo de sus aleros: Lamine Yamal, por la derecha, y Marcus Rashford, por la izquierda. En los 13′, el inglés tuvo una opción, que no concretó. Luego, en los 17′, le anularon un tanto por fuera de juego de Yamal. A la media hora, nuevamente el ex Manchester United sumó una ocasión de gol, atajada por el argentino Musso (relevo de Jan Oblak).

En el mejor momento del Barça en el tramo inicial, se produce un quiebre porque se queda con uno menos. El zaguero Pau Cubarsí recibió la tarjeta roja luego del chequeo del VAR, por una falta como último recurso. La combinación fue fatal para los culés, porque de esa acción surgió un tiro libre que implicó en el 1-0 de Julián Álvarez. El formado en River ejecutó de manera impecable, anotando un golazo antes del descanso.

Con 10, la escuadra de Flick tuvo que enfrentar el segundo tiempo con presión y obligación. Pese a su intención ofensiva, no pudo aprovechar los buenos momentos en la primera parte del complemento. De hecho, no se notaba la diferencia numérica entre uno y otro. Sin embargo, aquello se fue disipando, lo que le dio espacio al Atlético.

Uno de los cambios de Simeone fue el ingreso de Alexander Sørloth, por Lookman. La movida resultó porque el espigado delantero noruego convirtió el 2-0 en los 70′, a través de una volea de zurda conectando un centro de Ruggeri, desde la izquierda. El compañero de Erling Haaland en la selección nórdica anticipó y facturó.

Gran resultado para Simeone y compañía, que requiere de un empate en casa para asegurar su presencia en las semifinales. La revancha se juega el martes 14. El ganador de esta llave enfrentará al Sporting de Lisboa o al Arsenal. La ida fue para los Gunners por la mínima.

El PSG golpea al Liverpool

El otro partido del día fue en París. El PSG, campeón vigente, dio un paso importante hacia las semifinales, porque venció al Liverpool por 2-0 en el Parque de los Príncipes.

En los 11′, Désiré Doué abrió el marcador para los franceses. El trío ofensivo de Luis Enrique fue clave para configurar el marcador, porque en el segundo tiempo el georgiano Kvicha Kvaratskhelia anotó el 2-0 en los 65′. Solo le faltó marcar a Ousmane Dembélé.

Tercera derrota seguida para los Reds de Arne Slot, que habían quedado eliminados de la Copa FA, a manos del Manchester City, y ahora quedan colgando de la Champions. Se le están acabando los objetivos en este curso al entrenador neerlandés.