Revisa el golazo de Julián Álvarez con el que Atlético de Madrid abre la cuenta ante el Barcelona por la Champions League. Foto: @atleti

Julián Álvarez dio el primer golpe en el esperado duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona por la Champions League. El ariete abrió la cuenta mediante un preciso tiro libre en la ida de los cuartos de final, desatando la celebración del cuadro dirigido por Diego Simeone.

La conquista llegó en un momento clave del compromiso, justo después de la expulsión del defensor Pau Cubarsí, al filo del descanso, situación que dejó al conjunto catalán con un hombre menos y obligó a reorganizar rápidamente su estructura defensiva. El escenario fue aprovechado por el elenco madrileño, que encontró en la pelota detenida la oportunidad perfecta para tomar ventaja en el marcador.

El delantero ejecutó un remate preciso, superando la barrera y dejando sin opciones al portero Joan Garcia.