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    “No había agua”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    Gastón Olveira dio cuenta de problemas en las instalaciones de los camarines del estadio Bicentenario de La Florida luego de la victoria por 2-0 sobre los audinos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El portero de Olimpia denunció que el camarín que ocuparon no tenía agua disponible. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Audax Italiano tuvo un partido especial este miércoles por la Copa Sudamericana. Los audinos enfrentaron por primera vez un partido internacional en el estadio Bicentenario de La Florida. Sin embargo, la escuadra itálica no pudo celebrar, pues Olimpia de Paraguay acabó imponiéndose por 2-0 en el recinto.

    Rubén Lezcano en los 23 y Juan Fernando Alfaro en los 34′ fueron los jugadores que se inscribieron en el marcador que les permitió ponerse en el tope del Grupo G, después de que los otros integrantes de la zona, Vasco da Gama y Barracas Central, igualaran 1-1.

    Sin embargo, el paso del plantel del conjunto paraguayo no fue del todo grato, tal como lo dio a conocer el guardameta Gastón Olveira. En la zona mixta denunció que los camarines no contaban con agua disponible para que los deportistas pudieran asearse tras el encuentro.

    No había agua, pero son cosas que pasan a veces”, comentó en zona mixta para luego aclarar que “nunca hubo” disponible durante la estadía del plantel.

    Luego, en referencia al triunfo, indicó que “la verdad es que el equipo hizo un gran partido. Es importante comenzar ganando este tipo de competencias, y feliz porque los muchachos hicieron un gran trabajo”.

    Las palabras de Vitamina Sánchez

    Por su lado, Pablo Sánchez, entrenador del cuadro paraguayo, analizó la victoria sobre el club que dirigió entre 2020 y 2021. “Era importante este partido, el primero en condición de visitante, contra un buen equipo, que juega bien, que trata bien la pelota y al cual respetábamos por ese motivo”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

    “El equipo fue inteligente. Esperamos los primeros 15 minutos. Yo siempre digo que en este torneo como en la Copa Libertadores, la condición de local es muy importante y sabíamos que Audax iba a intentar hacerla valer y sabíamos que ellos se nos iban a venir al principio”, continuó.

    Y así fue, de alguna manera. Aguantamos bien, con orden y a la hora de atacar fuimos contundentes. Fueron efectivas también las decisiones, sobre todo el ingreso de Romeo (Benítez), que fue determinante en los dos goles, sin quitarle mérito a quienes los, y todo el resto del equipo que lo hizo muy bien. Fue un buen comienzo de Copa Sudamericana y es alentador para que sigamos por este camino”, prosiguió Vitamina Sánchez.

    También recalcó las modificaciones que tuvo que hacer desde la primera mitad del duelo. “En el primer tiempo vi que habíamos tenido algún pequeño inconveniente por nuestro sector izquierdo. (Aníbal) Chala lo corrigió muy bien para el segundo y se empezaron a volcar por el lado izquierdo. Ahí tuvimos que corregir. Decidimos cambiar casi todo el sector derecho nuestro para darle frescura y empezar a contener un poco los ataques de Audax que se repetían por ese lugar. Me parece que fue acertado”, valoró.

    Por último, remarcó que “por la historia de esta institución queremos convertirnos en candidatos a ganar la Sudamericana”, cerró Pablo Sánchez.

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