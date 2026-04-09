La insólita pelea entre Abde y Cucho Hernández por el penal del empate de Betis contra Braga en la Europa League

El Betis cosechó un valioso empate ante Sporting Braga en la ida por los cuartos de final de la Europa League. El cuadro de Manuel Pellegrini comenzó en desventaja tempranamente, con un gol de taco Florian Grillitsch, a los cinco minutos. Sin embargo, se repuso gracias a una penal convertido por Cucho Hernández, a los 61′.

Sin embargo, el empate andaluz tuvo una curiosa polémica que se dio luego de que Abde Ezzalzouli y Hernández discutieran por quién era el designado para ejecutar el lanzamiento desde los 11 metros.

El marroquí había sido víctima de la falta que provocó la pena máxima. Con ese impulsó tomó el balón y se paró frente al punto pena. Fue ahí donde apareció el colombiano, quien era el designado para ejecutarlo. Sin embargo, el africano no aflojaba.

Ante ello, Cucho se acercó a la banca a pedir explicaciones a Pellegrini, quien le ratificó que era él el designado, por lo que fue a toda velocidad a quitarle el balón a su compañero. En ese momento también se había acercado el capitán Marc Bartra a pedirle a Abde que se retirara de la zona.

Resignado y con mucha tristeza, el delantero abandonó el lugar y se fue caminado a su área. No vio el gol de su compañero ni mucho menos lo celebró. Después, eso sí, Hernández se acercó a darle la mano, lo que él aceptó de buena manera.

“Siempre quiero marcar. Ahora viene lo más importante y tenemos que ir todos hacia el mismo lado, porque hay algo muy bonito por delante y da igual quien marque si es por el bien del equipo”, señaló posteriormente el colombiano.

Mientras que Manuel Pellegrini zanjó la polémica de forma tajante. “El designado para tirar los penales es Cucho y él tomó la responsabilidad”, sentenció.

El análisis del Ingeniero

Después del 1-1, Manuel Pellegrini quedó conforme con el resultado. “Fue un partido extraño, porque ellos se pusieron en ventaja con un gol que es la primera vez que veo. Es un conjunto bien dotado técnicamente y estuvo bien con el marcador a favor, pero reaccionamos y tuvimos muchas llegadas sin convertirlas”, expresó.

“El segundo tiempo fue más equilibrado, sin llegadas de ningún equipo, aunque en una contra empatamos tras un claro penalti”, complementó.

“Estoy conforme con el primer tiempo, pues no es fácil tras encajar un gol tan pronto. Empatamos cuando teníamos menos llegadas, pero ellos tampoco hicieron muchas. Lo lógico, pero el fútbol es ilógico, era marcar en el primer tiempo”, reflexionó.

Finalmente, valoró la actitud de sus pupilos: “Me quedo con la personalidad del primer tiempo aun cuando jugamos en desventaja. El resultado es bueno, no decisivo, y ahora tenemos que jugar en casa mostrando seguridad defensiva. Un empate de visita, en términos generales, es un buen resultado, pero tenemos que hacer un buen encuentro en casa porque no es definitivo”.