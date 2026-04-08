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    La UC se complica aún más: Diego Valencia sufre una rotura de ligamentos y es baja en el equipo de Daniel Garnero

    El delantero se lesionó en el entrenamiento de este miércoles, un día después de la derrota estudiantil ante Boca Juniors.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    La UC se complica aún más: Diego Valencia sufre una rotura de ligamentos y es baja en el equipo de Daniel Garnero. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Malas noticias en Universidad Católica. El delantero Diego Valencia sufrió una rotura de ligamentos durante la práctica de este miércoles. El entrenamiento fue en la cancha 3 del Complejo Raimundo Tupper, de césped natural. La lesión lo mantendrá fuera de las canchas por un período prolongado. La baja se extenderá por cerca de ocho meses, según pudo saber El Deportivo.

    Representa un duro golpe para el plantel cruzado, apenas un día después de la derrota frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores. El atacante había participado en el compromiso internacional disputado el martes, al ingresar al 88′ y disputar también los siete minutos de adición.

    “Cruzados comunica que durante el entrenamiento matinal de este miércoles 08 de abril el delantero de Universidad Católica, Diego Valencia sufrió una Rotura del Ligamento Cruzado Anterior de la rodilla derecha. El delantero será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y los plazos de su rehabilitación serán comunicados a través de nuestros canales oficiales en las próximas semanas”, dieron a conocer en la precordillera.

    La lesión de Valencia se produce en un momento relevante de la temporada para Universidad Católica, que enfrenta una exigente agenda tanto en la Liga de Primera como en el plano internacional. Justo en las próximas semanas se viene el tramo con más partidos para el equipo de Daniel Garnero. El delantero se había consolidado como una alternativa, pero sin sumar los minutos que tenía en otras temporadas.

    El cuerpo médico de la UC continuará monitoreando al futbolista, mientras el plantel deberá reorganizar sus opciones en ataque ante la ausencia de uno de sus delanteros. La situación también abre un escenario de incertidumbre para la UC. Está la chance de que Cruzados salga al mercado a buscar otro refuerzo.

    La situación de Valencia es similar a la sufrida por Tomás Asta-Buruaga, quien hace algunas semanas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El ariete suma a las bajas prolongadas en San Carlos de Apoquindo.

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