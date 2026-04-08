“Fue todo de Boca”: en Argentina critican el planteamiento de Daniel Garnero y a Fernando Zampedri en la UC

Universidad Católica tuvo un amargo debut en la Copa Libertadores 2026. Este martes, cayó de local por 1-2 ante Boca Juniors, en un duelo en el que el elenco Argentino fue superior. El planteamiento de Daniel Garnero no dio resultados, algo que precisamente fue destacado por la prensa de Argentina.

En el diario Clarín se extrañaron con el repliegue de la franja en su casa. Incluso, hasta tuvieron palabras para Fernando Zampedri: “Sorprendió lo que ideó Daniel Garnero, aquel enganche atildado de Independiente en la década de 1990: le dejó manejar la pelota a Paredes. Bastante más: no le puso a nadie encima y replegó al equipo para apostar a los contragolpes con un referente pesado y entrado en años como Fernando Zampedri (38). Fue todo de Boca, entonces, que a puro pases cortos fue adelantándose en el campo”.

En tanto, en diario Olé destacaron el carácter copero del Xeneize: “Boca ganó con la autoridad de los equipos que saben lo que hay en disputa. De entrada, hizo un partido bien copero. Porque lo jugó como hay que jugar esta clase de encuentros. Con orden, garra, personalidad, con oficio, con compromiso. Y con efectividad, claro”.

Foto: Photosport.

Una línea parecida siguieron en La Nación, aunque trataron a la Universidad Católica como un rival difícil para el debut: “Boca volvió a jugar en la Copa Libertadores. Y ganó, de visitante, contra un rival enorme y en césped sintético. El equipo xeneize se impuso por 2 a 1 sobre la Universidad Católica, en un partido jugado esta noche en Santiago, en el debut en el Grupo D. Tuvo orden, mostró progreso, contó con figuras de peso (Paredes, el pibe Aranda) y cuando debió sufrir, en el cierre, lo hizo con la pelota. Un debut con categoría en el ámbito internacional”.

El panorama en el Grupo D

No solo se disputó el duelo entre la UC y Boca por el Grupo D de la Copa Libertadores. En Guayaquil jugaron Barcelona ante Cruzeiro y, al igual que en el Claro Arena, en triunfo fue para la visita, que se impuso por la cuenta mínima. Con estos resultados, el elenco de Belo Horizonte y el argentino quedan liderando la zona con tres unidades.

El próximo partido de la franja será el miércoles 15 de abril de visita ante Cruzeiro, a las 18.00 horas de Chile. En tanto, Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador en La Bombonera.