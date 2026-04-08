SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Fue todo de Boca”: en Argentina critican el planteamiento de Daniel Garnero y a Fernando Zampedri en la UC

    Los medios transandinos destacaron el triunfo Xeneize en su debut en la Copa Libertadores, aunque algunos se vieron sorprendidos por el repliegue de la franja como local.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photopsort

    Universidad Católica tuvo un amargo debut en la Copa Libertadores 2026. Este martes, cayó de local por 1-2 ante Boca Juniors, en un duelo en el que el elenco Argentino fue superior. El planteamiento de Daniel Garnero no dio resultados, algo que precisamente fue destacado por la prensa de Argentina.

    En el diario Clarín se extrañaron con el repliegue de la franja en su casa. Incluso, hasta tuvieron palabras para Fernando Zampedri: “Sorprendió lo que ideó Daniel Garnero, aquel enganche atildado de Independiente en la década de 1990: le dejó manejar la pelota a Paredes. Bastante más: no le puso a nadie encima y replegó al equipo para apostar a los contragolpes con un referente pesado y entrado en años como Fernando Zampedri (38). Fue todo de Boca, entonces, que a puro pases cortos fue adelantándose en el campo”.

    En tanto, en diario Olé destacaron el carácter copero del Xeneize: “Boca ganó con la autoridad de los equipos que saben lo que hay en disputa. De entrada, hizo un partido bien copero. Porque lo jugó como hay que jugar esta clase de encuentros. Con orden, garra, personalidad, con oficio, con compromiso. Y con efectividad, claro”.

    Foto: Photosport.

    Una línea parecida siguieron en La Nación, aunque trataron a la Universidad Católica como un rival difícil para el debut: “Boca volvió a jugar en la Copa Libertadores. Y ganó, de visitante, contra un rival enorme y en césped sintético. El equipo xeneize se impuso por 2 a 1 sobre la Universidad Católica, en un partido jugado esta noche en Santiago, en el debut en el Grupo D. Tuvo orden, mostró progreso, contó con figuras de peso (Paredes, el pibe Aranda) y cuando debió sufrir, en el cierre, lo hizo con la pelota. Un debut con categoría en el ámbito internacional”.

    El panorama en el Grupo D

    No solo se disputó el duelo entre la UC y Boca por el Grupo D de la Copa Libertadores. En Guayaquil jugaron Barcelona ante Cruzeiro y, al igual que en el Claro Arena, en triunfo fue para la visita, que se impuso por la cuenta mínima. Con estos resultados, el elenco de Belo Horizonte y el argentino quedan liderando la zona con tres unidades.

    El próximo partido de la franja será el miércoles 15 de abril de visita ante Cruzeiro, a las 18.00 horas de Chile. En tanto, Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador en La Bombonera.

    Más sobre:FútbolBoca JuniorsLa UCDaniel GarneroFernando ZampedriCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irak celebra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y prevé que “contribuirá a reducir las tensiones” regionales

    Euforia en los mercados mundiales tras la tregua en Medio Oriente y apertura del Estrecho de Ormuz

    Hamas subraya que la tregua entre Estados Unidos e Irán “es un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense”

    Rusia afirma que el alto al fuego en Irán es prueba de la “aplastante derrota” de “un ataque no provocado”

    Irak reabre su espacio aéreo tras 40 días de cierre por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    Lo más leído

    1.
    El dardo de Branco Ampuero tras la caída de la UC: “Es bueno que hayan hinchas visitantes, pero es lamentable la cantidad”

    El dardo de Branco Ampuero tras la caída de la UC: “Es bueno que hayan hinchas visitantes, pero es lamentable la cantidad”

    2.
    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini

    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini

    3.
    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores

    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores

    4.
    “Se le quedó el fútbol en Bogotá”: prensa colombiana lapida a Millonarios tras su derrota ante O’Higgins

    “Se le quedó el fútbol en Bogotá”: prensa colombiana lapida a Millonarios tras su derrota ante O’Higgins

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Un joven fallecido y otro herido deja balacera ocurrida en la comuna de Conchalí
    Chile

    Un joven fallecido y otro herido deja balacera ocurrida en la comuna de Conchalí

    Conductor de bus RED que colisionó con camión aljibe en Pudahuel dio positivo a cocaína y marihuana: será formalizado

    Detective hiere a bala a delincuente tras violento asalto en local de Cerrillos

    Euforia en los mercados mundiales tras la tregua en Medio Oriente y apertura del Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Euforia en los mercados mundiales tras la tregua en Medio Oriente y apertura del Estrecho de Ormuz

    Cambios de fondos de AFP anotaron en 2025 su menor monto en 15 años

    Ministro Rau defiende agenda laboral de la administración Kast ante críticas opositoras

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo
    Tendencias

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    Qué reveló el estudio más grande sobre el hígado y las consecuencias silenciosas de los malos hábitos

    Marzo fue históricamente lluvioso: qué ciudades de Chile rompieron récords, según la DMC

    “Neuer dio una exhibición en el Bernabéu”: prensa europea se rinde ante el arquero del Múnich en la derrota del Real Madrid
    El Deportivo

    “Neuer dio una exhibición en el Bernabéu”: prensa europea se rinde ante el arquero del Múnich en la derrota del Real Madrid

    “Se le quedó el fútbol en Bogotá”: prensa colombiana lapida a Millonarios tras su derrota ante O’Higgins

    “Fue todo de Boca”: en Argentina critican el planteamiento de Daniel Garnero y a Fernando Zampedri en la UC

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo
    Cultura y entretención

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    Trump afirma que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma
    Mundo

    Trump afirma que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma

    Irak celebra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y prevé que “contribuirá a reducir las tensiones” regionales

    Hamas subraya que la tregua entre Estados Unidos e Irán “es un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense”

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo