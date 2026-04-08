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    El lamento de Garnero tras la patada a Giani: “No me hagan hablar porque después me cobran multa; todos vieron lo que pasó”

    El técnico cruzado analizó la derrota ante los xeneizes en su estreno copero. También argumentó que el ritmo de la liga chilena es distinto a la argentina, lo que también influyó en el resultado.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Daniel Garnero lamentó la derrota de la UC ante Boca Juniors. Andrés Piña/Photosport

    La derrota 1-2 ante Boca Juniors en el Claro Arena caló hondo en Universidad Católica. El DT Daniel Garnero abordó tras el partido los errores que hicieron que los cruzados se quedaran con las manos vacías en su estreno en la Copa Libertadores.

    “Es muy difícil, cometimos un error y abrimos el partido, lamentablemente no tuvimos fortuna tampoco, porque fue un mal rechazo y le cae justo a Paredes. Le podía haber caído a otro y le cayó a Paredes. Y bueno, esto son cosas que suceden en estas competencias donde compites ante rivales con muy buenos futbolistas”, partió señalando.

    Y agregó: “Ahí ya cambió el juego, no pudimos ejercer esa presión para poder recuperar. Ya Boca jugó de otra manera. Después quisimos ir a buscar un poco más en el segundo tiempo, donde insinuábamos pero no tuvimos profundidad, no tuvimos claridad para generar situaciones. Nos hacen el segundo, después hicimos el descuento y más por fuerza de voluntad, no tuvimos la claridad como para poder generar situaciones claras”.

    El argentino explicó que la disposición táctica se pensó para ganar la batalla en el medio. “Tratamos de buscarlo un poco más combativo, porque sabíamos que íbamos a enfrentar a jugadores que tienen una muy buena circulación. Queríamos interrumpir esa circulación para poder generar transiciones rápidas, pero no salió como buscamos. Gary se resintió un poco, que venía con algunos inconvenientes. Y después fuimos a buscar un poco más, pero tampoco tuvimos esa claridad”, argumentó.

    La polémica

    El DT se refirió también a las diferencias físicas y de juego. “Las intensidades se notan. Los futbolistas que están acostumbrados a jugar a otros ritmos y marcan una diferencia en los controles, en acertar los pases. En eso se nota”, indicó.

    Con respecto al arbitraje, especialmente por el grosero patadón de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani, que no fue sancionado con expulsión, Garnero tuvo una particular reflexión. “No me hagas hablar porque después me cobran multa. No puedo decir más nada”, afirmó.

    Ante la insistencia de la prensa, agregó: “¿Tú quieres que la Conmebol me cobre multa? Ustedes vieron lo que pasó. Saquen sus propias conclusiones”, cerró.

    Por otro lado, afirmó que la obligación está en sumar con urgencia. “Tendremos que ir a rescatar puntos de visitante. Y tratar de poder llegar a la finalización de esta primera fase con chances de clasificar”, apuntó.

    Finalmente, insistió en las diferencias de intensidad. “La verdad que el ritmo de nuestra liga es diferente a la liga argentina. Eso es una realidad. ¿Cómo mejorarlo? Tenemos que trabajar mucho internamente como para poder darle esa intensidad y que el fútbol chileno aumente en esa intensidad. Es difícil, no es tan sencillo".

    En ese sentido, le dio el mérito a Boca. “La localía es importante, lo que pasa es que jugás con rivales que son muy buenos, que tienen muy buenos futbolistas y ante eso no hay localía que valga. Si tienes un mejor equipo enfrente, por más que juegue local, si no lo haces bien, la vas a pasar mal”, reflexionó.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCBoca JuniorsDaniel Garnero

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