El reclamo de Justo Giani por el planchazo que recibió en la caída de la UC ante Boca: “Es roja; se define por detalles”.

Justo Giani habló tras la derrota de la UC ante Boca Juniors en el debut por la Copa Libertadores. El delantero se refirió a la jugada en la que reclamó la expulsión de Marcelo Weigandt por una plancha recibida durante el primer tiempo. “Una jugada que puede ser una expulsión para el rival a los ocho minutos del primer tiempo... Así que todo se define por detalles. Sí es importante, pero yo creo que el partido, más allá del golpe y todo, no pasó tanto por ahí”, sostuvo.

En esa línea, el transandino reveló el diálogo que mantuvo con el árbitro Gustavo Tejera tras la infracción, acción que generó reclamos desde el plantel cruzado y una pelea con los futbolistas xeneizes. “Él me decía que pisa la pelota y cuando sigue la plancha me pega. Pero yo tengo la marca acá de todos los rasguños en la pierna y le digo que es roja. Y por más que pise la pelota, impacta en la canilla y me deja la plancha”, explicó.

El ariete señaló que el equipo mejoró su rendimiento en la segunda etapa y que el partido se definió por situaciones puntuales. “Creo que es un partido duro, complicado. Este torneo es así, son rivales duros. El segundo tiempo fue mejor que el primero. El primero capaz que esperamos de más. Son momentos. Con las jugadas ellos se encuentran con un buen disparo de afuera. Después hay situaciones que las chiquitas nos fueron metiendo de a poco”, indicó.

La dura infracción de Weigandt sobre Giani que Tejera desestimó. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Giani sostuvo que el desarrollo del encuentro se volvió más complejo tras el primer gol del conjunto de Claudio Úbeda, aunque rescató la reacción del equipo en el complemento. “Se fue haciendo cuesta arriba, pero creo que el segundo tiempo fue mejor que el primero y hay que quedarse con eso”, afirmó.

Respecto al análisis posterior al encuentro, Giani indicó que el plantel revisará los errores junto al cuerpo técnico. “Nosotros nos tenemos que ocupar con lo que podemos solucionar. Mañana se verán los errores, se verá el partido y corregir para lo que viene”, señaló.

El argentino también destacó la diferencia de ritmo entre el torneo local y la competencia continental. Pese a esto, aseguró que el equipo estudiantil se mantuvo en partido durante todo el compromiso. “Es muy notorio en cuanto a lo que es el torneo y lo que es una Copa Libertadores. Pero fue un partido que estuvimos en partido todo el tiempo. No fue un resultado que nos pasaron por arriba. Hasta el final ellos estuvieron metidos atrás también. Entonces son partidos que, como te digo, se definen por detalles”, indicó.

Finalmente, el jugador apuntó que el plantel se enfocará en el próximo compromiso del campeonato nacional antes de pensar en los siguientes partidos del grupo. “Primero tenemos Audax Italiano, pensamos en eso y después se pensará en lo otro”, cerró.