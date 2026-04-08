¿Era roja? La infracción sobre Justo Giani que provocó una pelea entre jugadores la UC y Boca Juniors
El jugador estudiantil recibió una dura infracción en la mitad de la cancha.
La Copa Libertadores empieza con polémica para la UC. Antes de los 10 minutos, cuando el cronómetro marcaba apenas siete, una fea infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani derivó en una pelea entre futbolistas. La situación tuvo que ser invervenida por el árbitro Gustavo Tejera.
Todo se generó cuando el futbolista transandino estaba caído. Llegaron jugadores del conjunto xeneize a separar y Miguel Merentiel buscó sacar a Giani del terreno de juego. Eso generó el conato. Finalmente, pese a que entraron suplentes de ambos equipos, se calmó la situación.
El juez amonestó a Fernando Zampedri, quien suma la primera tarjeta amarilla en el certamen continental.
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