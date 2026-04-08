En vivo: Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores
Los cruzados reciben al cuadro argentino en la primera fecha de la fase grupal del torneo continental. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
U. Católica 0-1 Boca Juniors
Tarjeta Amarilla
38′. Blanco es amonestado en Boca por falta.
Lo tuvo Boca
33′. Ascacibar llega al área y remata. Gran tapada de Bernedo.
Tarjeta Amarilla
31′. Valencia es amonestado en la UC por falta en el área de Boca.
Busca la UC
28′. Los cruzados intentan a través de centros. Pero no logran conectar.
El gol de Boca en imágenes
El gol de Boca
16′. La defensa cruzada no saca ese balón y Paredes remata desde fuera del área. Rasante. Anota el primero.
Gooooooooooooool de Boca
Tarjetas Amarillas
9′. Zampedri y Paredes, los capitanes de ambos equipos, son amonestados.
Se calienta el partido
7′. Falta sobre Giani y luego los jugadores de ambos equipos se empujan e insultan.
Comienza el partido
Universidad católica y Boca Juniors inician su participación en la Copa Libertadores.
La formación de la UC
El 11 de Boca
Trabajo previo de la UC
La barra de Boca en el estadio
Así llegó Católica a su estadio
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