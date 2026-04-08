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    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores

    Los cruzados reciben al cuadro argentino en la primera fecha de la fase grupal del torneo continental. Sigue aquí los detalles del partido.

    Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors por la Copa Libertadores. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    U. Católica 0-1 Boca Juniors

    Tarjeta Amarilla

    38′. Blanco es amonestado en Boca por falta.

    Lo tuvo Boca

    33′. Ascacibar llega al área y remata. Gran tapada de Bernedo.

    Tarjeta Amarilla

    31′. Valencia es amonestado en la UC por falta en el área de Boca.

    Busca la UC

    28′. Los cruzados intentan a través de centros. Pero no logran conectar.

    El gol de Boca en imágenes

    El gol de Boca

    16′. La defensa cruzada no saca ese balón y Paredes remata desde fuera del área. Rasante. Anota el primero.

    Gooooooooooooool de Boca

    Tarjetas Amarillas

    9′. Zampedri y Paredes, los capitanes de ambos equipos, son amonestados.

    Se calienta el partido

    7′. Falta sobre Giani y luego los jugadores de ambos equipos se empujan e insultan.

    Comienza el partido

    Universidad católica y Boca Juniors inician su participación en la Copa Libertadores.

    La formación de la UC

    El 11 de Boca

    Trabajo previo de la UC

    La barra de Boca en el estadio

    Así llegó Católica a su estadio

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa LibertadoresUCUniversidad CatólicaBoca JuniorsUniversidad Católica vs Boca JuniorsEn vivoMinuto a Minuto

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