En vivo: Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores

¡La oncena titular de #LosCruzados para enfrentar a Boca! 🚨✅



Estos son los elegidos por el DT Daniel Garnero para nuestro debut en la Fase de Grupos de la CONMEBOL @Libertadores 🏆



𝙑𝘼𝙈𝙊𝙎 𝙐𝘾 ⚪🔵 pic.twitter.com/Z08iFVFePA