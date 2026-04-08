Revisa el golazo de Leandro Paredes con el que Boca Juniors se adelanta ante la UC en el Claro Arena
El conjunto xeneize abre la cuenta en el duelo válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Leandro Paredes adelanta a Boca Juniors ante la UC. El volante de la selección argentina aprovechó un fallido despeje en el sector izquierdo de la defensa estudiantil y con un remate desde afuera del área superó a Vicente Bernedo.
El mediocampista aprovecha las licencias en la zaga del conjunto de Daniel Garnero. La anotación llegó cuando el reloj marcaba 15 minutos en las pantallas del Claro Arena y luego de un comienzo polémico en el que la UC incluso pidió la expulsión de Marcelo Weigandt por una infracción sobre Justo Giani.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.