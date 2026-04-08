Revisa el golazo de Leandro Paredes con el que Boca Juniors se adelanta ante la UC en el Claro Arena.

Leandro Paredes adelanta a Boca Juniors ante la UC. El volante de la selección argentina aprovechó un fallido despeje en el sector izquierdo de la defensa estudiantil y con un remate desde afuera del área superó a Vicente Bernedo.

El mediocampista aprovecha las licencias en la zaga del conjunto de Daniel Garnero. La anotación llegó cuando el reloj marcaba 15 minutos en las pantallas del Claro Arena y luego de un comienzo polémico en el que la UC incluso pidió la expulsión de Marcelo Weigandt por una infracción sobre Justo Giani.