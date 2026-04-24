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    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile

    Con Jaafar Jackson y Juliano Valdi compartiendo el rol principal, el filme narra la infancia y juventud del Rey del Pop. La recaudación que alcanzó en su primer día en cartelera le permitió desplazar a títulos como Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury (2018) y Oppenheimer (2023).

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile Glen Wilson/Lionsgate

    La película de Michael Jackson ya está aquí. Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, Michael narra la infancia y juventud del Rey del Pop, con acento en su vida artística entre los años 60 y 80.

    Según datos compartidos por su distribuidora a Culto, el filme convocó a 47 mil espectadores durante su primer día en la cartelera nacional. Eso se traduce en $335 millones.

    Glen Wilson/Lionsgate

    Con esa recaudación se ubicó como el estreno más exitoso para una cinta biográfica en nuestro país, superando –por ejemplo– a otras producciones sobre músicos, como Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (2018), Rocketman (2019) o Un completo desconocido (2024), así como también a títulos como Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan.

    Además, Michael se posicionó como la segunda mejor apertura de lo que llevamos de 2026, sólo por debajo de la animada Super Mario Galaxy: La película.

    De este modo, se consolida la idea de que el largometraje de Fuqua tendrá un primer fin de semana de alta convocatoria en salas locales y que registrará un exitoso recorrido por la pantalla grande.

    El filme tiene a Jaafar Jackson y Juliano Valdi compartiendo el rol principal. En tanto, Colman Domingo interpreta a su padre y Nia Long encarna a su madre. Otros personajes importantes de la historia son el guardaespaldas Bill Bray (KeiLyn Durrel Jones), el abogado John Branca (Miles Teller) y el productor Quincy Jones (Kendrick Sampson).

    Revisa el trailer a continuación:

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    Más sobre:CineMichael JacksonMichaelAntoine FuquaJaafar JacksonJuliano ValdiColman DomingoNia LongMiles TellerLaura HarrierKeiLyn Durrel JonesKendrick SampsonMúsicaCine Culto

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