Ministro Quiroz dice que megarreforma también es una batalla cultural: “Es parte de una serie de iniciativas de cambio”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, resaltó que el objetivo del proyecto de megarreforma no solo busca impulsar la economía, sino que también generar cambios “culturales” en Chile.

“Lo que estamos haciendo acá, y es la tarea más importante después de este proyecto de ley, es que aquí hay un cambio de relato”, dijo el ministro de Hacienda en entrevista con radio Duna.

El titular de la cartera estimó que en Chile existen “muchos años” de condiciones que, según su juicio, no favorecen la inversión y el crecimiento.

“Nosotros llevamos muchos años con un relato distinto, que dice que tenemos que tener más regulaciones, o sea, contrario a libertad de permiso, con un relato que dice tener menos retorno, o sea, con más impuesto, y además con un relato cultural de los ricos y pobres”, dijo.

En esa línea, al ser consultado si el proyecto de megarreforma es una batalla cultural en el proyecto, el ministro Quiroz comentó que “por supuesto”.

“Los cambios que se hicieron en el pasado tenían elementos culturales (...) estamos tratando de cambiarla porque esa cultura no es funcional al desarrollo económico, a la prosperidad de las personas y a la generación de empleo”, agregó.

En esa línea, el ministro Quiroz también comentó que no solo se busca un “cambio de cultura” con este proyecto, sino que se logre esto con una serie de iniciativas. “El proyecto de ley es parte de una serie de iniciativas de cambio”, dijo y ejemplificó con “la austeridad del Estado”.

“Esto no es eliminar ni el rol social del Estado, no es volver a un paraíso libertario porque, por lo demás, nunca lo hubo, sino que es volver a ciertos conceptos básicos que significan un cambio cultural de realidad importante y más o menos sustantivo respecto a lo que venimos escuchando hace 15 años”, agregó.

Acusación contra Grau

El ministro de Hacienda también descartó entregar una opinión sobre la acusación constitucional contra Nicolás Grau, su antecesor en la cartera. Además, el secretario de Estado negó un rol del gobierno en la acción que hoy se desarrolla en el Congreso bajo la justificación del manejo fiscal del gobierno anterior del presidente Gabriel Boric.

“Es una decisión parlamentaria de la cual estoy totalmente ajeno y me voy a mantener ajeno. No tenemos opinión pública sobre el tema. No hemos inducido ni nos vamos a inducir ninguna decisión en tal sentido. Sencillamente, miramos hacia delante con nuestras metas”, dijo.

En esa línea y al ser consultado sobre si estima que la acusación constitucional contra el exministro Grau habilita una contra él si la megarreforma no tiene los resultados deseados, el ministro Quiroz comentó que “tenemos la convicción de que, en base a la regularidad histórica, en base a nuestra propia experiencia como país, nos va a ir bien y vamos a salir adelante y vamos a recuperar el empleo y la prosperidad”.

“Tenemos plena convicción; no podemos tener certeza porque la economía es una ciencia social y el que venda certeza en la economía está sencillamente haciendo politiquería”, agregó.

Situación de finanzas públicas

El ministro de Hacienda también comentó que las recientes advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre los efectos fiscales de la megarreforma se basan en escenarios planteados por el mismo Ejecutivo.

“El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) no hace cálculos nuevos. El Consejo Fiscal Autónomo solo repite lo que nosotros escribimos (...) Nosotros mismos dijimos que en nuestras estimaciones, muy conservadoras, que vamos a recuperar el impacto adverso de esta reforma solamente en 2031”, dijo.

Además, el ministro acotó que “esto no significa que nosotros, por fuera de esta reforma, no continuemos haciendo las medidas de austeridad, las medidas de restricción de gastos. Esta reforma funciona con dos ruedas”.

“Una rueda es la que hemos presentado, la reforma, y la segunda rueda es la que todos están viendo y que ya es pública y notoria. Que nosotros cuidamos las plantas públicas y las vamos a ir cuidando. Y esta reforma funciona con un gobierno que busca la austeridad”, añadió.



