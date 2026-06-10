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    Política

    Senadora Balladares (RN) y AC contra Grau: “Provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”

    La senadora además defendió la decisión de Renovación Nacional de otorgar libertad de acción a sus parlamentarios para votar la acusación señalando que “lo que hizo nuestra bancada ayer fue actuar con mucha responsabilidad”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La senadora y presidenta Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó durante la mañana de este miércoles la acusación constitucional presentada contra el exministro de hacienda, Nicolás Grau, apuntando que “obviamente provoca tensiones, provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”.

    En conversación con Radio Pauta, es que la senadora sostuvo que “un proceso de acusación tensiona el ambiente político, lo tensionó internamente también entre nosotros y lo tensiona con la oposición”.

    A pesar de esto, según mencionó, esto no debe impedir avanzar con otras discusiones legislativas que se están realizando, como la tramitación de la megarreforma.

    “Si la acusación se lleva con altura de mira, con mucha responsabilidad y con el sustento que corresponde a una herramienta de este nivel, la verdad es que en ese tono se puede lograr generar ambas cosas, con mucha conversación, con un desafío mayor, pero creo que de todas maneras se tienen que seguir haciendo ambas cosas. Y todo depende del tono y de las formas que uno utiliza”, mencionó.

    De igual forma, la senadora defendió la decisión de Renovación Nacional de otorgar libertad de acción a sus parlamentarios para votar la acusación señalando que “lo que hizo nuestra bancada ayer fue actuar con mucha responsabilidad” y que “fue otorgar libertad de acción para que cada diputado lo evalúe profundamente y tome una decisión con la autonomía que corresponde”.

    Advertencias del Consejo Fiscal Autónomo

    En la ocasión, Balladares además abordó la tramitación de la megarreforma y los cuestionamientos que realizó al proyecto el Consejo Fiscal Autónomo, señalando que “Hay medidas que generan un mayor gasto y que creo que se pueden revisar”.

    “Es un proyecto que como está diseñado en cada una de sus medidas hay espacio a la mejora sin perder el foco fundamental que es propiciar la mayor inversión”, añadió.

    Asimismo, sostuvo que “Yo tengo mucha fe de que el proceso que vamos a dar en el Senado permita, al contrario de lo que pasó en la Cámara, mejorar el proyecto y claramente tomar las advertencias que se hacen”.

    Alzamiento del secreto bancario

    Finalmente, Balladares también se refirió a la discusión por levantamiento del secreto bancario señalando que desde Renovación Nacional no se oponen a esto pero que considera indispensable que exista una autorización judicial previa.

    “Nosotros creemos que debe tener una autorización judicial de por medio para generar el alzamiento, no es que estemos en contra de que no se alce el secreto”, señaló, enfatizando que es para la "protección de todas las personas“.

    Asimismo enfatizó que el procedimiento debe ser expedito para no dificultar las investigaciones financieras. “nosotros estamos disponibles totalmente a que por ejemplo la autorización judicial sea en el menor tiempo posible, sea lo más expedita”.

    Más sobre:Andrea BalladaresNicolás GrauAcusación Constitucional

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