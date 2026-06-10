Lautaro Carmona y embargo a deudores del CAE: “El gobierno se ha hecho de un problema gratis”

Santiago 24 de marzo 2026. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, ofrece un punto de prensa en la sede del PC, donde responde preguntas sobre la contingencia nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó esta mañana los cobros por la deuda del CAE, así como también la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau.

Consultado en primera instancia sobre los embargos de cuentas por deudas CAE realizados por la Tesorería General de la República, Carmona apuntó a que la medida no se pensó bien.

“Yo asumo que desde el punto de vista legal está con cobertura, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso con cierta sensibilidad y ciertos valores, me parece un abuso de poder”, sostuvo en entrevista con Radio Infinita.

Esto, indicó, ya que se debería haber abordado caso a caso, y no como normal general asumiendo que todos están en la misma condición.

" El gobierno se ha hecho de un problema gratis. Deudores del CAE hay de los que votaron por la izquierda y los que votaron por la derecha, que fue un sistema para todos quienes estaban en condición de estudiante en ese momento”, señaló el presidente del PC.

Sin embargo, indicó, “no hubo ninguna consideración, va a traer repercusiones, la gente va a tratar de recuperar su condición anterior, se hará cargo, por cierto, en un plan de pagar la deuda y vamos a terminar en un bochorno con efectos humanos muy lamentable s que va a quedar anotado en el registro de cuáles son los focos que pone el gobierno a sus prioridades para lograr financiamiento”.

Lautaro Carmona y AC contra Grau: “Parece un ejercicio de activismo político”

Por otra parte, y ante la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, Carmona indicó que no estima que prospere.

“Creo que la acusación constitucional va a ser rechazada. Espero que en la Cámara de Diputados, y si no, será en el Senado”, sostuvo.

Esto, señaló, “porque no le veo ninguna consistencia, ninguna coherencia, ninguna solidez a la formulación”.

“Parece un ejercicio de activismo político, y creo que hace mal el gobierno en mantener latente", afirmó. “Digo el gobierno a pesar de que es de una bancada parlamentaria, pero hay una cosa en línea cuando el Presidente dice, bueno, los parlamentarios tienen derecho o pueden usar el derecho a la fiscalización, incluyendo la acusación constitucional”.

Consultado sobre si es posible que esto abra la puerta para que más acusaciones constitucionales se presenten a futuro, Carmona sostuvo que espera que no.

“Espero que cuando hayan acusaciones constitucionales sean en mérito de contenidos muy concretos, de faltas que sean efectivamente vulneraciones en conciencia del procedimiento del derecho administrativo y de las obligaciones que tiene cada uno de los cargos, y no un ejercicio a base política”, apuntó.

En esta línea, expresó que espera que su sector “solo recurra a eso cuando hayan condiciones que, mediante denuncia, o de actuaciones, o de reiteraciones, así lo aconsejan”.

“Espero que no tengamos un carnaval de acusaciones (...) Creo que las diferencias son tan evidentes, se pueden someter a debate público. Hay muchas otras cosas donde las diferencias van a tener que cursar, incluso por temas de complemento legislativo, o de nueva legislación, porque hay vacío, o porque hace falta corrección, pero no usando el recurso de la acusación”.