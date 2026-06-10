SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Lautaro Carmona y embargo a deudores del CAE: “El gobierno se ha hecho de un problema gratis”

    El presidente del PC abordó también esta jornada la acusación constitucional contra Grau, advirtiendo que no le veía "ninguna solidez a la formualción" y más bien parecía "un ejercicio de activismo político"

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Santiago 24 de marzo 2026. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, ofrece un punto de prensa en la sede del PC, donde responde preguntas sobre la contingencia nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó esta mañana los cobros por la deuda del CAE, así como también la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau.

    Consultado en primera instancia sobre los embargos de cuentas por deudas CAE realizados por la Tesorería General de la República, Carmona apuntó a que la medida no se pensó bien.

    “Yo asumo que desde el punto de vista legal está con cobertura, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso con cierta sensibilidad y ciertos valores, me parece un abuso de poder”, sostuvo en entrevista con Radio Infinita.

    Esto, indicó, ya que se debería haber abordado caso a caso, y no como normal general asumiendo que todos están en la misma condición.

    "El gobierno se ha hecho de un problema gratis. Deudores del CAE hay de los que votaron por la izquierda y los que votaron por la derecha, que fue un sistema para todos quienes estaban en condición de estudiante en ese momento”, señaló el presidente del PC.

    Sin embargo, indicó, “no hubo ninguna consideración, va a traer repercusiones, la gente va a tratar de recuperar su condición anterior, se hará cargo, por cierto, en un plan de pagar la deuda y vamos a terminar en un bochorno con efectos humanos muy lamentables que va a quedar anotado en el registro de cuáles son los focos que pone el gobierno a sus prioridades para lograr financiamiento”.

    Lautaro Carmona y AC contra Grau: “Parece un ejercicio de activismo político”

    Por otra parte, y ante la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, Carmona indicó que no estima que prospere.

    “Creo que la acusación constitucional va a ser rechazada. Espero que en la Cámara de Diputados, y si no, será en el Senado”, sostuvo.

    Esto, señaló, “porque no le veo ninguna consistencia, ninguna coherencia, ninguna solidez a la formulación”.

    “Parece un ejercicio de activismo político, y creo que hace mal el gobierno en mantener latente", afirmó. “Digo el gobierno a pesar de que es de una bancada parlamentaria, pero hay una cosa en línea cuando el Presidente dice, bueno, los parlamentarios tienen derecho o pueden usar el derecho a la fiscalización, incluyendo la acusación constitucional”.

    Consultado sobre si es posible que esto abra la puerta para que más acusaciones constitucionales se presenten a futuro, Carmona sostuvo que espera que no.

    Espero que cuando hayan acusaciones constitucionales sean en mérito de contenidos muy concretos, de faltas que sean efectivamente vulneraciones en conciencia del procedimiento del derecho administrativo y de las obligaciones que tiene cada uno de los cargos, y no un ejercicio a base política”, apuntó.

    En esta línea, expresó que espera que su sector “solo recurra a eso cuando hayan condiciones que, mediante denuncia, o de actuaciones, o de reiteraciones, así lo aconsejan”.

    “Espero que no tengamos un carnaval de acusaciones (...) Creo que las diferencias son tan evidentes, se pueden someter a debate público. Hay muchas otras cosas donde las diferencias van a tener que cursar, incluso por temas de complemento legislativo, o de nueva legislación, porque hay vacío, o porque hace falta corrección, pero no usando el recurso de la acusación”.

    Más sobre:PolíticaLautaro CarmonaPCAcusación constitucionalCAEEmbargoTGR

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senadora Balladares (RN) y AC contra Grau: “Provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    Cortes de luz en Macul y Peñalolén: casi 5 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico

    Con el 97% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    2.
    Exministra Marcela Hernando asume presidencia de comisión que revisará acusación constitucional contra Nicolás Grau

    Exministra Marcela Hernando asume presidencia de comisión que revisará acusación constitucional contra Nicolás Grau

    3.
    Bachelet expone sus propuestas en nuevo debate por la Secretaría General de la ONU en Ginebra

    Bachelet expone sus propuestas en nuevo debate por la Secretaría General de la ONU en Ginebra

    4.
    La disputa que se abrió en el Frente Amplio por el control del partido

    La disputa que se abrió en el Frente Amplio por el control del partido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Senadora Balladares (RN) y AC contra Grau: “Provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”
    Chile

    Senadora Balladares (RN) y AC contra Grau: “Provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”

    Lautaro Carmona y embargo a deudores del CAE: “El gobierno se ha hecho de un problema gratis”

    Macaya critica mensaje de Boric por embargos a deudores del CAE y lo acusa de ser “responsable de la situación fiscal” del país

    Expertos califican de “realista” decreto fiscal presentado por Hacienda, pero alertan que ruta planteada es exigente
    Negocios

    Expertos califican de “realista” decreto fiscal presentado por Hacienda, pero alertan que ruta planteada es exigente

    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

    Estudio señala que Fonasa concentra casi el 16% del presupuesto del país y propone medidas para fortalecer su gobernanza

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio
    Tendencias

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Miércoles de lluvia: hasta qué hora durarán las precipitaciones en Santiago y la zona central

    La dura acusación del árbitro africano deportado por Estados Unidos de cara al Mundial: “Tienen un problema con mi país”
    El Deportivo

    La dura acusación del árbitro africano deportado por Estados Unidos de cara al Mundial: “Tienen un problema con mi país”

    Benfica informa el millonario monto que Real Madrid pagará por el regreso de José Mourinho

    Guía práctica para entender las nuevas reglas arbitrales que se aplicarán en el Mundial 2026

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial
    Cultura y entretención

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    La paz que nunca llegó: cuando Estados Unidos intervino para detener la Guerra del Pacífico

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”
    Mundo

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    Con el 97% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy