Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”

Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast inauguró el año académico de la Universidad de Chile, actividad liderada por la rectora de la casa de estudios, Rosa Devés.

En su discurso, la autoridad universitaria analizó el contexto actual de la universidad, así como también el del país, y los desafíos existentes, como la desinformación, la inequidad, las brechas de acceso, así como también la normalización de la violencia.

En sus palabras al inicio de la ceremonia, la autoridad universitaria comenzó advirtiendo que actualmente “vivimos un tiempo de profundas tensiones con múltiples fracturas que atraviesan nuestras formas de convivir, de conocer y de proyectarnos hacia el futuro”.

En esta línea, la universidad, especialmente en cuanto a la universidad pública, indicó, “no está llamada solo a diagnosticar estas fracturas,sino a hacerse cargo de ellas, a comprenderlas, a enfrentarlas y a abrir nuevos caminos de entendimiento”.

Al respecto, Devés advirtió que la dinámica de la polarización que existe hoy se expresa en la radicalización del debate público “y en la progresiva pérdida de la escucha, dificultando no solo el entendimiento, sino también la posibilidad de construir acuerdos y proyectos compartidos”.

Si bien señaló que desde lo universitario han creado instancias para trabajar ambos fenómenos, “ la fragmentación y la polarización son aún más difíciles de abordar en contextos marcados por una persistente inequidad, producto de profundas brechas estructurales".

"Es por ello que sus expresiones universitarias, que pueden traducirse en brechas de acceso, permanencia y titulación o la escasa representación en ciertos ámbitos, nos preocupan y movilizan muchas de nuestras acciones", expresó.

En esto, la rectora afirmó que están “comprometidos con sus políticas de equidad e inclusión, orgullosos de las 16 vías de ingreso especial y del fortalecimiento de los programas de acompañamiento estudiantil”,

“Valoramos las acciones en favor de la igualdad de género y las políticas públicas que han desarrollado mecanismos de financiamiento como la gratuidad, a veces cuestionadas sin ponderar su efecto en la vida de las personas", destacó la autoridad universitaria.

Asimismo, la rectora también hizo mención al Crédito con Aval del Estado (CAE), y los métodos de financiamiento para la educación superior, indicando que esperan que se alcance finalmente un consenso en el gobierno.

“Confiamos en que mediante un acuerdo político el país podrá contar prontamente con un nuevo sistema de crédito contingente al ingreso justo y sostenible. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo y defendiendo el valor de la diversidad como una fuente de riqueza académica en beneficio de la universidad como un todo", afirmó.

Asimismo, la rectora en sus palabras también hizo mención a la importancia de la investigación científica, especialmente en los tiempos actuales donde la desinformación se propaga rápidamente. Frente a ello, indica, “se vuelve ineludible reafirmar el valor de la razón como fundamento del discernimiento y de la ética como guía de su ejercicio”.

“Formar en las capacidades esenciales para la vida democrática requiere desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico en todas las disciplinas y niveles, pero también cultivar una disposición responsable frente al conocimiento y su uso", sostuvo.

Agresión a ministra Ximena Lincolao

Junto con esto, la autoridad también abordó los hechos de violencia, así como también el reciente ataque contra la ministra Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh).

Sobre esto, Devés apuntó a que entre las amenazas de la sociedad contemporánea, está la normalización de la violencia, “la que junto con la persistencia de graves conflictos globales que repercuten en lo local, dan cuenta de una fragilidad creciente de la democracia. En las instituciones esta realidad se expresa en conflictos internos que escalan con rapidez, en el uso de lenguajes agresivos y en la dificultad para procesar los desacuerdos de manera constructiva".

En esto, indicó que desde la universidad están “ comprometidos en honrar el compromiso con el plan de búsqueda y la educación para los derechos humanos y la democracia” , ya que “educar para la paz implica formar en el respeto, el intercambio de ideas, la valoración de la diversidad como base de la convivencia”.

Esto, indicó la rectora, es la clave para poder detener estos episodios de violencia.

“Solo si somos capaces de resistir toda forma de deshumanización y afirmar sin ambigüedades la dignidad y el sentido de cada vida, podremos erradicar situaciones como la agresión sufrida por la ministra Ximena Lincolao, que interpelan nuestra conciencia y el tipo de sociedad que estamos construyendo”, indicó. “A ella, nuestro afecto, nuestra solidaridad, esa experiencia nos muestra con claridad aquello que no queremos ser”.

Kast refuerza combate a la violencia

Santiago, 24 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, inaugura el inicio academico de la Universidad de Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Una vez terminado el discurso de la rectora, llegó el momento de la alocución del Presidente Kast, quien por cerca de 15 minutos, además de valorar el trabajo de la casa de estudios, abordó temas como las manifestaciones y hechos de violencia en establecimientos educacionales, recordando el episodio que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral.

“Hoy las universidades sufren nuevas amenazas: la violencia y la cancelación. Usted (rectora) hizo mención a un hecho muy duro, doloroso para una universidad, para un centro de pensamiento, como fue la agresión a una ministra de Estado. Ella muy valiente y dijo ‘yo voy a seguir yendo, porque la violencia no puede impedir que se ejerza la docencia’, pero esto también está permeando establecimientos educacionales y somos todos responsables de lo que ocurre aquí”, sostuvo.

“El Instituto Nacional dejó de ser un lugar de comunidad. También lo hemos visto en el INBA, donde jóvenes utilizando elementos explosivos se queman. No podemos olvidar eso. Tenemos que hacer una reflexión profunda y respetando el derecho a la manifestación, impedir que la violencia se tome en los establecimientos educacionales”, continuó.

Por otro lado, destacó que uno de los desafíos que sostienen hoy las casas de estudios es la “sostenibilidad del sistema de educación superior, tanto por el tema financiero, que es el que hoy nos tiene preocupados, como también por el tema demográfico, porque claramente van a ir egresando menos alumnos de los distintos establecimientos educacionales y eso va a afectar el tema de la educación ya en las universidades y hay que prepararse”.