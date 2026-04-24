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    Tras cita con ministros: libertarios bajan la guardia y comprometen votos para aprobar idea de legislar de megarreforma

    El partido fundado por Johannes Kaiser intentó dejar atrás la controversia con La Moneda, luego que el gobierno llegara a un acuerdo con el PDG, lo que había desatado su molestia. De todas formas, mantienen líneas rojas con la iniciativa del Ejecutivo, las que buscarán modificar durante la tramitación del proyecto.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    Cristóbal Fuentes
    24/04/2026 - JOHANNES KAISER. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Por cerca de 20 minutos, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, estuvo reunido con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el Palacio de La Moneda.

    La cita la convocó el secretario de Estado luego de que esta semana los libertarios manifestaran su molestia y se desmarcaran de votaciones clave en la Cámara de Diputados -como la renovación del Estado de excepción en la Macrozona Sur y la que dirimía el itinerario de la megarreforma-.

    El malestar de la colectividad fue a raíz de que el gobierno llegó a un acuerdo con el Partido De la Gente (PDG), fundado por Franco Parisi. Esto, debido a que los libertarios habían planteado iniciativas similares a las de ellos, pero el Ejecutivo optó por hacerle el gesto al PDG.

    De hecho, el diputado Pier Karlezi, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, apuntó que si bien el gobierno puede conversar con todos los partidos, “lo raro es que le entrega al PDG" el triunfo, pero que "se olvida del resto".

    “El problema de esto, es que es problema del gobierno, porque ellos están creando un monstruo al que le van a tener que preguntar desde ahora en adelante cada una de sus decisiones”, añadió Karlezi.

    En ese contexto, y luego de una breve reunión con el jefe de gabinete, Kaiser aseguró que si bien hubo “ciertas diferencias que son razonables”, añadió que “si hubo en algún momento un malentendido, está completamente superado”.

    Junto con ello, el exdiputado comprometió los ocho votos de la bancada libertaria para aprobar la idea de legislar.

    Una vez terminada la reunión con el ministro del Interior, Kaiser cruzó hacia el Ministerio de Hacienda, donde lo esperaba el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz. Minutos antes ya había llegado el diputado Pier Karlezi -quien es miembro de la comisión de Hacienda- y el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa.

    Luego de la reunión en Teatinos 120 -que se extendió por casi dos horas-, Kaiser refrendó el apoyo de los libertarios al proyecto y aseguró que “muchas de las dudas que teníamos han sido disipadas”.

    Y añadió: “Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que en la discusión en particular sean tomadas en cuenta”.

    En señal de que las tensiones con La Moneda ya habían bajado, el excandidato presidencial evitó calificar de error que el gobierno haya activado conversaciones con otras fuerzas políticas. “La labor del Ejecutivo es conversar con el Congreso y tratar de avanzar en sus iniciativas”, afirmó.

    Sin embargo, agregó el timonel de los libertarios, en otras materias, como en el estado de excepción constitucional, el partido tiene una posición distinta a la del gobierno. “Eso no cambia con estas reuniones”, manifestó.

    24/04/2026 - JOHANNES KAISER. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Líneas rojas

    En las citas si bien los libertarios comprometieron sus votos para la idea de legislar, recalcaron que “hay ciertos temas puntuales donde tenemos visiones, quizás, un poco distintas, pero eso es un tema que vamos a seguir conversando”.

    Respecto de esas líneas rojas, ellos mantienen su rechazo al artículo 8° del proyecto que dice relación con la propiedad intelectual.

    Otra idea que califican como intransable es la ampliación de la exención de contribuciones a la primera vivienda. “No creo que existe un escenario donde la clase política de este país pueda decir que podemos seguir haciendo lo mismo”, agregó Kaiser.

    Un tercer punto, que ha mantenido enredado al gobierno en los últimos días, es el impuesto a las pymes. Sobre este ítem, el exabanderado afirmó que “lo importante es que la carga tributaria para las empresas baje de tal manera de que se reactive la economía”.

    Durante la cita, además, los libertarios pidieron que el gobierno patrocine dos proyectos. El primero, que ya está en la Cámara y que deroga la concesionalidad del litio.

    El segundo, en tanto, es una iniciativa que presentó la bancada libertaria y que busca el despido de funcionarios a contrata. Según transmiten en privado los libertarios, lo que quieren es darle la libertad al gobierno para despedir a funcionarios, ya que por ley no se puede durante el periodo de un año.

    Más sobre:PolíticaPartido Nacional LibertarioLa MonedaLa Tercera PMJohannes Kaiser

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