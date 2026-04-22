El sorpresivo desmarque de los libertarios en la votación clave por la tramitación de megarreforma

Había alta expectativa por la definición que iba a adoptar la Cámara de Diputados respecto del curso de la tramitación legislativa de la megarreforma que ingresó esta jornada al Congreso el gobierno de José Antonio Kast.

La resolución no era menor, pues si la corporación definía que la iniciativa se tramitara únicamente por la Comisión de Hacienda, la discusión legislativa podría ser más rápida, para evitar maniobras dilatorias que activaría la oposición. Ello agradaba al gobierno, pero el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, por recomendación técnica de la secretaría, propuso algo distinto: el texto iniciaría su trámite por Hacienda y luego en forma simultánea se vería por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

Sin embargo, el diputado Cristián Contreras (PDG), en línea con el oficialismo, objetó esa fórmula y solicitó a la mesa de la Cámara que el proyecto se debatiera solo por la Comisión de Hacienda.

La votación la perdió. El resultado fue 68 votos a favor y 70 en contra. El respaldo a la solicitud vino desde las filas oficialistas, mientras que quienes votaron en contra fueron los diputados de oposición.

Sin embargo, hubo sorpresivas ausencias a la hora de la votación: los diputados de la bancada del Partido Nacional Libertario.

El jefe y subjefe del bloque -Cristóbal Urruticoechea y Hans Marowski, respectivamente, además de diputados como Pier Karlezi, que es miembro de la comisión de Hacienda, entre otros, no estuvieron presentes en la sala a la hora de la votación.

La principal razón de este desmarque obedecía a la molestia que había entre los legisladores libertarios por lo que consideraban una marginación de las negociaciones que llevó a cabo el gobierno para lograr un piso en torno al megaproyecto. En particular, generó incomodidad que los ministros del Presidente José Antonio Kast le concedieran al Partido de la Gente varios puntos que también eran demandadas por la bancada libertaria, como por ejemplo, la tasa tributaria para las pymes.

El pliego de peticiones de los libertarios

Por lo mismo, la bancada pasó a la ofensiva.

El diputado Karlezi afirmó que “las ideas del Nacional Libertario tienen que ser escuchadas como se escuchan todas las ideas de los demás partidos de este Congreso”.

“Los votos del Nacional Libertario siempre van a estar para las buenas ideas porque Chile está primero, pero no vamos a aceptar ser excluidos de la conversación”, complementó el integrante de Hacienda.

Marowski, por su parte, sostuvo que en la bancada resienten que “en esta negociación no se nos ha tomado en cuenta y que se daban por contados nuestros votos”.

Y añadió: “Nuestros votos no están asegurados, porque también tenemos cosas que decir y perfeccionar en este proyecto”.

“Nos gustaría que el presidente cumpliera con su palabra y que la contribución de la primera vivienda fuera eliminada para todos, y no solo para los adultos mayores”, remató el subjefe de la bancada.