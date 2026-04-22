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    Política

    Los viernes de amigos no van más: Kast definió no repetir los almuerzos en La Moneda

    El Mandatario conversó con su comité político sobre la controversia que generó su reunión con excompañeros de la universidad en La Moneda. Ante los ministros, reconoció que no volverá a hacer algo así. Esta mañana, en un seminario, aseguró que se limitará a utilizar las tres habitaciones del palacio disponibles para él.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Paula Catena
    Imagen difundida por diputados denunciantes

    Tras la firma del Plan de Reconstrucción, en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el Hotel W, en Las Condes. Fue el principal expositor del seminario Latam Focus, del que también participó el canciller Francisco Pérez y un grupo de senadores. El Mandatario, además, llegó acompañado por su ministra de Energía, Ximena Rincón.

    Kast estaba contento y evidenció un ánimo un poco más distendido que de costumbre. Se había sacado de encima el peso de la presentación del proyecto más importante de su gobierno hasta la fecha. A su ingreso, saludó afectuosamente, con una sonrisa en el rostro, a varios de los invitados al evento. Ya con un micrófono ante él, decidió aprovechar el seminario para bromear un poco.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Tenemos que luchar contra una burocracia, contra el uso ineficiente de los recursos, en contra de la incertidumbre y el estancamiento. Les hemos pedido a los más de mil auditores internos que tiene el Estado que asuman su rol (...). Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda... No con mis amigos, sino con los auditores, ah”, dijo. Su comentario provocó risas entre los presentes.

    El Presidente hacía referencia al polémico almuerzo que ofreció en La Moneda, para sus amigos de Derecho en la Universidad Católica, el pasado 10 de abril. Por él fue oficiado por la Contraloría tras una denuncia de la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri (ambos militantes del Partido Socialista).

    “Ese era un recado para mi amigo Daniel (Manouchehri). A todo esto, era más barato comer un sanguchito adentro que irnos a comer un sanguchito a un restaurante, porque la movilización solo de la seguridad era más cara que hacerlo adentro. No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen”, siguió el Mandatario, en medio del seminario.

    Una vez conocido el almuerzo, el tema se convirtió en un tema incómodo para los colaboradores de Kast. Aunque en el oficialismo existe consenso en que no se cayó en nada irregular, son varios los que creen que el evento terminó por dañar el relato del “gobierno austero” que ha intentado instalar el Presidente y que ocurrió en un mal timing: cuando La Moneda se preparaba para la presentación de la megarrefoma y del plan Escuelas Protegidas.

    Lo que más lamentan es que la izquierda, a través de sus cuestionamientos al almuerzo ofrecido por el Presidente, logró adueñarse de la agenda mediática en una semana que era clave para comunicar los avances en los proyectos mencionados. Ambos muy emblemáticos para Kast.

    Según fuentes de Palacio, la controversia que generó el evento se conversó en el comité político que reúne al Presidente con sus ministros. Ahí, de acuerdo a las mismas fuentes, Kast reconoció que organizar ese almuerzo fue un error y transmitió que no volvería a repetirlo. Una decisión que finalmente hizo pública este miércoles.

    Para cerrar el tema, Kast adelantó ante quienes lo escuchaban en el seminario: “Vamos a sacar un decreto donde solo puedo ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda”.

    El comentario de Kast sacó ronchas en la oposición. “Presidente, no se haga el payaso y mejor cumpla la ley, mire que a los chilenos su bencinazo no le ha causado ninguna gracia”, respondió la senadora Cicardini.

    “Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar. Lo que no es un chiste para los chilenos es como le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo, para bajarle los impuestos al 1% con su ley de los súper ricos”, complementó Manouchehri.

    Más sobre:PolíticaLa MonedaContraloríaPresidente KastLa Tercera PMJosé Antonio KastDaniel Manouchehri

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