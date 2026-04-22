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    PDI detiene a dos sujetos por desaparición de joven vendedora de cartas Pokémon en Santiago

    Dominic Camila Olortegui Quispe está siendo buscada desde el 12 de marzo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la Policía de investigaciones (PDI) confirmó este miércoles la detención de dos personas imputadas por la desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe.

    La joven de 20 años, que trabajaba vendiendo cartas Pokémon, está siendo buscada desde el 12 de marzo.

    Ese día habría tenido el último contacto con su madre mediante mensajería telefónica.

    Su madre, sin embargo, sospechaba de que alguien pudo haber estado suplantado su identidad en la aplicación.

    “Le hice una pregunta de seguridad que solo ella y yo sabíamos, no me la supo responder, salió con otras respuestas, ahí supe que no era mi hija”, contó Vilma Quispe en el programa La tarde es nuestra hace unas semanas.

    Luego no recibió más respuestas al intentar contactarla.

    El 13 de marzo, su madre fue a su departamento y no pudo encontrarla y, posteriormente, las cuentas de la joven en redes sociales fueron eliminadas.

    La PDI logró las detenciones tras una indagatoria que consideró triangulación de tráfico telefónico y otro tipo de evidencias de interés criminalístico que han logrado recabar.

    Más sobre:PDIPokémonDominic Olortegui

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