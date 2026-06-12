Desbordes se viste de anfitrión internacional: Santiago encabezará encuentro de seguridad que convoca a 19 ciudades

La comuna de Santiago será el punto de encuentro para los representantes de 19 ciudades que integran la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Desde el martes 16 y hasta el jueves 18 de junio, los enviados especiales están convocados a un encuentro por seguridad que tiene como sede la capital chilena.

Se trata del XXIV Comité Sectorial de Seguridad y Policía de la organización no gubernamental que agrupa a las principales ciudades de Latinoamérica y Europa, quienes se reúnen periódicamente para compartir experiencias y analizar estrategias sobre cómo combatir una serie de problemáticas en materia de seguridad.

En esta ocasión, el anfitrión del encuentro será el alcalde de Santiago, Mario Desbordes quien recibirá a todos los invitados el próximo martes. En conversación con La Tercera, la autoridad comunal destaca que “es un privilegio como capital, como ciudadano, contar con la presencia de las principales autoridades en esta materia de ciudades tan importantes“.

En esa línea, destaca Desbordes, esto también se enmarca en un esfuerzo ”por reinsertar Santiago en los distintos foros internacionales (...) posicionarlo desde el punto de vista de la seguridad como una capital que está trabajando como comuna en abordar la problemática que tienen en general, más o menos similar, a las distintas capitales iberoamericanas”.

Así, la comuna de Santiago recibirá a los representantes, principalmente jefes de seguridad de cada ciudad, de Bogotá (Colombia), Brasilia (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Guatemala (Guatemala), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), Lisboa (Portugal), Madrid (España), Montevideo (Uruguay), Panamá (Panamá), Quito (Ecuador), Río de Janeiro (Brasil), San José (Costa Rica), San Juan (Puerto Rico), San Salvador (El Salvador), Santiago (Chile), Santo Domingo (República Dominicana), Sao Paulo (Brasil) y Tegucigalpa (Honduras).

De crimen organizado a incivilidades

El encuentro de seguridad que llegará a la capital, busca -entre otras cosas- contar con exposiciones, charlas magistrales y conocimiento de experiencias.

Por lo mismo, este encuentro abordará materias como el comercio ilegal, el crimen organizado, las ocupaciones irregulares de espacios públicos, deterioro urbano, incivilidades, entre otras problemáticas.

“Es muy importante que los distintos jefes de seguridad o de policía de las distintas capitales intercambien información, experiencia, opiniones, porque muchas veces uno tiende a pensar que nuestros problemas son únicos y no lo son, son similares”, afirma Desbordes.

El jefe comunal de Santiago destaca tres objetivos del encuentro. “Primero, entender que tenemos problemáticas comunes. Segundo, conocer la experiencia de cada una de las ciudades iberoamericanas, cómo lo está resolviendo. Y tercero, que es súper importante, aprender de lo que están haciendo las ciudades más pequeñas con menos recursos o también de las grandes capitales europeas”, explica.

Respecto a las temáticas, la autoridad afirma que “el crimen transnacional está abarcando cada vez más áreas, no solamente los delitos más conocidos como el narcotráfico, los secuestros extorsivos, sino que también se involucran en delitos más pequeños en apariencia, como por ejemplo el contrabando de cigarrillos o en el comercio ilegal, y lo pudimos ver con la experiencia que tuvimos en el barrio Meiggs”.

La autoridad también plantea que mejorar los índices de seguridad en la capital permite atraer mayor turismo, por lo que las experiencias recogidas en este encuentro permiten “posicionar a Chile como un país que está haciendo bien las cosas, volver a tener esa imagen, que la perdimos”.

Visitas a terreno

Los tres días del encuentro internacional que se desarrollarán en la capital, además, contempla visitas a ciertos lugares de Santiago para conocer cómo se han abordado algunas problemáticas de seguridad en esas zonas.

Así, el cronograma de actividades contempla la visita de los 19 representantes internacionales al casco histórico de Santiago y a los barrios Meiggs y Lastarria.

Lo anterior, asegura el alcalde, porque “una de las razones por las que están acá es porque han ido viendo algunos cambios y quieren verlos en terreno, que es la pregunta que nos hacen, así como nos la hacen alcaldes de regiones, ‘alcalde, ¿qué han hecho ustedes para ir recuperando el espacio público? ¿Por qué ahora sí se puede caminar por el casco histórico?“.

“Tenemos una gran responsabilidad de organizar un evento que esté al nivel de la gente que viene, lucirnos en términos de la organización, pero además mostrar estos resultados, como ejemplo de que las cosas se pueden cambiar, se pueden revertir y podemos recuperar estas comunas fundacionales o históricas o capitales”, concluye Desbordes.