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    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    El próximo 29 de abril, el Club de Golf Valle Escondido será el escenario de “Tributo a la Moda y su Historia”, un encuentro que cruza moda, cultura y reflexión en una misma jornada.

     

    Organizado por la gestora cultural Karin Brenner y la productora Paula Estrada, el evento reunirá a distintas voces para pensar el vestir más allá de la tendencia: como lenguaje, identidad y expresión personal.

    Se trata de la segunda edición de una serie de encuentros impulsados por Brenner y Estrada, tras “Tributo a Mujeres que Cambiaron la Historia”. Su objetivo es mostrar que un evento social también puede ser un espacio de contenido.

    Esta vez, el foco estará puesto en cómo la moda dialoga con disciplinas como la historia, la sostenibilidad y la neurociencia. El dress code, Black & White, propone una estética sobria que acompaña ese cruce.

    “Es una invitación a entender que vestir no es solo ropa, sino una forma de decir quién eres”, dice Brenner, directora de @mujeresinfluyenteschile.

    El programa incluye un panel con distintas miradas: la comunicadora Daniela Kirberg abordará el vínculo entre imagen y seguridad personal; la historiadora Pilar Ducci revisará hitos estéticos que han marcado la cultura; la experta en sostenibilidad Jo Fernández aportará una perspectiva consciente; la doctora Paulina Torres profundizará en el impacto emocional del vestuario; y Conti Cuevas, desde Fundación Spirit ECC, reflexionará sobre la coherencia entre identidad y apariencia.

    La jornada, que se extenderá entre las 18:00 y las 22:00 horas, incluirá música en vivo, cóctel y un desfile del diseñador Juan Failer, quien presentará su última colección. En total, serán 400 los asistentes que podrán participar de esta experiencia, que también contempla el sorteo de dos pasajes a Buenos Aires.

    Las entradas están disponibles en Eventrid.

    Más sobre:ModaTiempo libreAgendaEventoTributo a la moda

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