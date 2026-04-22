Quiroz descarta presión fiscal por megarreforma: “Los pequeños déficits que se producen están más que compensados”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que está “tranquilo” respecto a los efectos esperados de la megarreforma en la economía y en especial en las finanzas públicas.

Antes de la presentación del proyecto, las advertencias estaban en relación con que las bajas de impuestos deben ser compensadas para no generar una mayor presión a las finanzas públicas.

“Estamos muy tranquilos, hay un informe financiero y los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados por lo que son los esfuerzos fiscales que estamos haciendo”, dijo el ministro Quiroz al ser consultado sobre el tema.

El secretario de Estado también defendió el proyecto en el contexto de que, según su juicio, busca resolver las dificultades que ve el gobierno del Presidente José Antonio Kast para impulsar la economía.

“El problema de nuestra competitividad tributaria, que es un problema bastante grave, y también el problema de nuestro exceso de trabajo burocrático a las inversiones”, resaltó.

En el contexto del costo fiscal que tendrá el proyecto de ley misceláneo o megarreforma del gobierno del Presidente Kast, lo que será el principal debate de la discusión, el ministro Quiroz comentó “que hay una compensación de bajas inmediata, y también, sobre todo, medidas de contención de gasto futuro y medidas que permiten una mejor asignación de recursos”.

“En segundo lugar, hay un ajuste de gastos, muchos de los cuales son superfluos e ineficientes, en marcha, que contribuye también a este equilibrio”, agregó.

En esa línea, el secretario de Estado rechazó la idea de que una reducción de un impuesto deba ser compensada con el alza de otro.

“Es mito que toda baja de impuestos tiene que ser compensada con un alza de impuestos; es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Y nosotros, como pensamos que hay mucho gasto público que no está perfecto, incluso hay mucho que se presta a abuso, a fraude; por ese lado de ajuste también va el equilibrio final. No es todo el equilibrio final; también hay medidas de contención de gasto en la iniciativa”, dijo.

Sobre la tramitación, el ministro Quiroz espera que el proyecto quede totalmente despachado en junio. “Es fundamental iniciar la segunda mitad del año con este proyecto aprobado y con el país poniéndose en marcha”, comentó.